مثير.. دفن زعيم دولة بعد 30 عاما على وفاته ﻿

كشفت صحيفة ''هافنغتون بوست'' أن الفلبين دفنت جثمان الدكتاتور الفلبيني فرديناند ماركوس في مراسم عسكرية في مقبرة للأبطال في العاصمة مانيلا اليوم الجمعة بعد 30 عاما تقريبا على وفاته في هاواي.

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كشفت صحيفة ''هافنغتون بوست'' أن الفلبين دفنت جثمان الدكتاتور الفلبيني فرديناند ماركوس في مراسم عسكرية في مقبرة للأبطال في العاصمة مانيلا اليوم الجمعة بعد 30 عاما تقريبا على وفاته في هاواي.

وكان ماركوس الفلبين قد حكم مدة عشرين عاما، حيث كون ثروة مالية هائلة فضلا عن قيامه بمجموعة من التجاوزات عن قتله عشرات الآلاف من المقاتلين الشيوعيين المشتبه بهم أو الخصوم السياسيين قبل أن يطاح به عن منصبه في ثورة شعبية عام 1986 ووفاته في المنفى في هاواي بعد ذلك بثلاث سنوات.

وتزامنا مع دفن ماركوس تجمع عشرات المحتجين في أرجاء البلدة وحرقوا بعضهم صور ماركوس، حيث كانت الحكومات السابقة ترفض دفنه إما لأنها كانت من خصومه أو لأنها أذعنت لرأي الجماهير. وظل الجثمان في حالة تجميد بضريح في مسقطه في بلدة باواي منذ إعادته إلى الفلبين أوائل التسعينيات.