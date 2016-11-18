 مثير.. دفن زعيم دولة بعد 30 عاما على وفاته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البيجديون يناقشون تصريحات بن كيران حول تشكيل الحكومة | بوليتيك

''البيجديون'' يناقشون تصريحات بن كيران حول تشكيل الحكومة

فضيحة أموال القذافي تلاحق ساركوزي قبل بداية الانتخابات الفرنسية | دولي

فضيحة أموال القذافي تلاحق ساركوزي قبل بداية الانتخابات الفرنسية

مديرية الحموشي تخرج ببيان حقيقة بخصوص تعرض سيدة وابنتها للتحرش من طرف رجل شرطة ببني ملال | بوليتيك

مديرية الحموشي تخرج ببيان حقيقة بخصوص تعرض سيدة وابنتها للتحرش من طرف رجل شرطة ببني ملال

عاجل..حريق مهول بحي مولاي رشيد بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بحي مولاي رشيد بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور

بعد سعد لمجرد و البشير عبدو..الصنهاجي في أول ديو مع ابنه حمزة الصنهاجي بعد الفيديو الشهير‎ | ثقافة و فنون

بعد سعد لمجرد و البشير عبدو..الصنهاجي في أول ديو مع ابنه حمزة الصنهاجي بعد الفيديو الشهير‎

مثير.. دفن زعيم دولة بعد 30 عاما على وفاته | دولي

مثير.. دفن زعيم دولة بعد 30 عاما على وفاته

خطير..بسبب عدم قدرته على ممارسة الجنسالثقاق..أربعيني يقتل مشعوذا و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..بسبب عدم قدرته على ممارسة الجنس''الثقاق''..أربعيني يقتل مشعوذا و هذه التفاصيل

حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين | حوادث و حقوق

حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين

العثور على جثة مغربي مرمية أمام مستشفى بإسبانيا | دولي

العثور على جثة مغربي مرمية أمام مستشفى بإسبانيا

حكومة ''المهدي المنتظر''

مثير.. دفن زعيم دولة بعد 30 عاما على وفاته

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 21:38 مثير.. دفن زعيم دولة بعد 30 عاما على وفاته | دولي
مثير.. دفن زعيم دولة بعد 30 عاما على وفاته
كشفت صحيفة ''هافنغتون بوست'' أن الفلبين دفنت جثمان الدكتاتور الفلبيني فرديناند ماركوس في مراسم عسكرية في مقبرة للأبطال في العاصمة مانيلا اليوم الجمعة بعد 30 عاما تقريبا على وفاته في هاواي.

شوف تيفي
كشفت صحيفة ''هافنغتون بوست'' أن الفلبين دفنت جثمان الدكتاتور الفلبيني فرديناند ماركوس في مراسم عسكرية في مقبرة للأبطال في العاصمة مانيلا اليوم الجمعة بعد 30 عاما تقريبا على وفاته في هاواي.
وكان ماركوس الفلبين قد حكم مدة عشرين عاما، حيث كون ثروة مالية هائلة فضلا عن قيامه بمجموعة من التجاوزات عن قتله عشرات الآلاف من المقاتلين الشيوعيين المشتبه بهم أو الخصوم السياسيين قبل أن يطاح به عن منصبه في ثورة شعبية عام 1986 ووفاته في المنفى في هاواي بعد ذلك بثلاث سنوات.
وتزامنا مع دفن ماركوس تجمع عشرات المحتجين في أرجاء البلدة وحرقوا بعضهم صور ماركوس، حيث كانت الحكومات السابقة ترفض دفنه إما لأنها كانت من خصومه أو لأنها أذعنت لرأي الجماهير. وظل الجثمان في حالة تجميد بضريح في مسقطه في بلدة باواي منذ إعادته إلى الفلبين أوائل التسعينيات.

 

مثير.. دفن زعيم دولة بعد 30 عاما على وفاته

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الفلبين ماركوس دفن ثورة دكتاتور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة أموال القذافي تلاحق ساركوزي قبل بداية الانتخابات الفرنسية | دولي

فضيحة أموال القذافي تلاحق ساركوزي قبل بداية الانتخابات الفرنسية

العثور على جثة مغربي مرمية أمام مستشفى بإسبانيا | دولي

العثور على جثة مغربي مرمية أمام مستشفى بإسبانيا

غريب.. تجميد فتاة بريطانية بعد وفاتها على أمل إعادتها للحياة عملا بوصيتها | دولي

غريب.. تجميد فتاة بريطانية بعد وفاتها على أمل إعادتها للحياة عملا بوصيتها

عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر | دولي

عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي : البشير عبدو يطمئن معجبي ابنه سعد المجرد عن حالته الصحية‎ | حصاد اليوم
منذ 4 دقائق

الحصاد اليومي : البشير عبدو يطمئن معجبي ابنه سعد المجرد عن حالته الصحية‎

شوف الصحافة: بوليسي يتزعم شبكة للسطو على عقارات يهود | شوف الصحافة

شوف الصحافة: بوليسي يتزعم شبكة للسطو على عقارات يهود

فيديو خطير.. احذرو من منتجات دانون.. شوف شنو لقا فدانون ديال 2 دراهم رغم جودة تاريخ الصلاحية | زووم

فيديو خطير.. احذرو من منتجات دانون.. شوف شنو لقا فدانون ديال 2 دراهم رغم جودة تاريخ الصلاحية

دنيا باطمة تكشف عن المفاجأة التي تحضرها مع الفنان الدوزي في برنامج تغريدة | قنوات أخرى

دنيا باطمة تكشف عن المفاجأة التي تحضرها مع الفنان الدوزي في برنامج تغريدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

البيجديون يناقشون تصريحات بن كيران حول تشكيل الحكومة | بوليتيك
منذ 35 دقيقة

''البيجديون'' يناقشون تصريحات بن كيران حول تشكيل الحكومة

فضيحة أموال القذافي تلاحق ساركوزي قبل بداية الانتخابات الفرنسية | دولي

فضيحة أموال القذافي تلاحق ساركوزي قبل بداية الانتخابات الفرنسية

مديرية الحموشي تخرج ببيان حقيقة بخصوص تعرض سيدة وابنتها للتحرش من طرف رجل شرطة ببني ملال | بوليتيك

مديرية الحموشي تخرج ببيان حقيقة بخصوص تعرض سيدة وابنتها للتحرش من طرف رجل شرطة ببني ملال

عاجل..حريق مهول بحي مولاي رشيد بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بحي مولاي رشيد بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.