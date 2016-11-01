خطير..بسبب عدم قدرته على ممارسة الجنس''الثقاق''..أربعيني يقتل مشعوذا و هذه التفاصيل ﻿

أجهز أربعيني على مشعوذ بأرفود بعد أن وجه له طعنة قاتلة على مستوى القلب بسكين انتقاما لـفحولته'' بعد أن اتهمه بممارسة طقوس مشعوذة بتحريض من امرأة، حولته إلى عاجز جنسيا '' الثقاف''.

شوف تيفي

أجهز أربعيني على مشعوذ بأرفود بعد أن وجه له طعنة قاتلة على مستوى القلب بسكين انتقاما لـفحولته'' بعد أن اتهمه بممارسة طقوس مشعوذة بتحريض من امرأة، حولته إلى عاجز جنسيا '' الثقاف''.

و حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء،فإن مفوضية شرطة أرفود بإقليم الرشيدية أحالت الثلاثاء الماضي على الوكيل العام شخصا متهما بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد الذي أمر بإيداعه السجن و عرضه على قاضي التحقيق من أجل استكمال البحث،سيما بعد أن ظل غموض يلف هوية امرأة متهمة بتحريض المشعوذ عليه.

و تعود تفاصيل القضية حسب ذات المصدر، عندما بدأ المتهم يعاني أعراضا نفسية، زاد من حدتها إصابته بعجز جنسي،إذ رغم عيادة الطبيب،و تشخيص حالته على أنها مجرد اضطراب نفسي عابر،إلا أن المتهم لم يقتنع بذلك و شك أنه ضحية طقوس سحر و الشعوذة.





