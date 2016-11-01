 حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين ﻿
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حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 21:29 حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين | حوادث و حقوق
حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالدار البيضاء أول أمس الأربعاء، من توقيف وحجز عربة مشتبه فيها، كانت تقل على متنها 1300 كلغ من أكياس البلاستيك، وذلك في إطار مكافحة تسويق هذا المنتوج وفقا لمقتضيات القانون

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالدار البيضاء أول أمس الأربعاء، من توقيف وحجز عربة مشتبه فيها، كانت تقل على متنها 1300 كلغ من أكياس البلاستيك، وذلك في إطار مكافحة تسويق هذا المنتوج وفقا لمقتضيات القانون الجديد رقم 77.15.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكنت عملية تفتيش مصنع سري للبلاستيك بالجماعة القروية سيدي حجاج بدائرة تيط مليل بإقليم مديونة تعود ملكيته لصاحب البضاعة المحجوزة، من العثور وحجز كمية أخرى هامة من الأكياس البلاستيكية و850 كلغ من المواد الأولية (التي تدخل في تصنيعها).

وتم توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم مالك المصنع والسائق وتقديمهم للعدالة، فيما يتواصل البحث للعثور على فروع أخرى محتملة للمصنع

 

 

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