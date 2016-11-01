العثور على جثة مغربي مرمية أمام مستشفى بإسبانيا ﻿

عثراليوم الجمعة، على جثة مهاجر مغربي وهي مرمية قبالة مستشفى في الخزيرات بإسبانيا، بعدما تخلت عنها سيارة خفيفة بسرعة قبل أن تتوارى عن الأنظار.

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عثراليوم الجمعة، على جثة مهاجر مغربي وهي مرمية قبالة مستشفى في الخزيرات بإسبانيا، بعدما تخلت عنها سيارة خفيفة بسرعة قبل أن تتوارى عن الأنظار.

وذكرت مصادر محلية أن الجثة لشخص يبلغ من العمر 56 سنة، فيما أكد شهود للمحققين أن راكب سيارة خفيفة تخلص من الجثة أمام المؤسسة الاستشفائية Punta Europa ثم لاذوا بالفرار، كان ذلك أمام أعين أطباء وممرضين، سارعوا إلى عين المكان من أجل إنقاذ الهالك لكنه كان ميتا حينها.