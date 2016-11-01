مثير.. تفاصيل جديدة بخصوص وفاة كازاوي وكازاوية داخل وكر للدعارة بالجديدة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' إلى معلومات مثيرة بخصوص وفاة شخص رفقة عشيقته داخل غرفة معدة للدعارة بمدينة الجديدة خلال الأسبوع الماضي، بسبب تسرب في الغاز وقع خلال إعدادهما لوجبة ''الطاجين''.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' إلى معلومات مثيرة بخصوص وفاة شخص رفقة عشيقته داخل غرفة معدة للدعارة بمدينة الجديدة خلال الأسبوع الماضي، بسبب تسرب في الغاز وقع خلال إعدادهما لوجبة ''الطاجين''.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الشخص المتوفي الذي يدعى ''عبد الكبير''،يبلغ قيد حياته 43 سنة، ويقطن بحي مولاي العربي العلوي بسيدي عثمان بالبيضاء، ويرتبط بعلاقة امتدت لثماني سنوات مع عشيقته.

وأوضح المصدر ذاته بأن الهالك الذي يعمل كنجار، ما يزال في مستودع الأموات بمدينة الجديدة، بعد أن رفضت السلطات اليوم الجمعة تسليمه لعائلته من أجل دفنه، بينما تم قبل أيام دفن عشيقته التي تقطن بمنطقة الهراويين ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت قبل أيام مباشرة بعد الفاجعة عن قيام المصالح الأمنية بعاصمة دكالة باعتقال صاحب وصاحبة المنزل الذي توفي به الهالكين حيث تمت متابعتهما بتهمة إعداد وكر للدعارة.