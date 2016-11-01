عاجل.. هذا ما وقع للتلميذة التي ظهرت في فيديو جنسي مع حارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء ﻿

في جديد القضية التي هزت منطقة البراهمة بعين حرودة، ضواحي مدينة الدار البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' بأن الفتاة القاصر التي ظهرت في الفيديو الجنسي، دخلت في أزمة نفسية، ورفضت مواصلة مشوارها الدراسي

''شوف تيفي''



في جديد القضية التي هزت منطقة البراهمة بعين حرودة، ضواحي مدينة الدار البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' بأن الفتاة القاصر التي ظهرت في الفيديو الجنسي، دخلت في أزمة نفسية، ورفضت مواصلة مشوارها الدراسي بالإعدادية الثانوية عين حرودة التي انتشر بها الفيديو بشكل صاروخي.

وكانت ''شوف تيفي'' قد كشفت عن تفاصيل هذا الفيديو الفاضح الذي ظهرت به الفتاة القاصر البالغة من العمر 16 عاما، وهي تطلب من عشيقها البالع 30 عاما عدم تصويرها بعدسة هاتفه النقال، لكن هذا الأخير قرر مواصلة عمله الشنيع وتهديد الفتاة بنشر الفيديو في دخولها في علاقة مع شخص آخر.

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي تمكنت من اعتقال الشاب الذي تمت متابعته بتهمة التغرير بقاصر ونشر فيديو فاضح.





