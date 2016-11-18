فضيحة..ضبط دركي سابق ملقب بـ ''عزوي بوملوس'' داخل دكانه بالبيضاء متلبسا بالشذوذ الجنسي مع قاصر..وها كيفاش حصلوه+صور ﻿

اهتز حي سيدي عثمان بالبيضاء، أمس الخميس، على وقع فضيحة جنسية، بطلها صاحب دكان تم ضبطه متلبسا بممارسة الشذوذ الجنسي على طفل قاصر داخل محله التجاري.

''شوف تيفي''

اهتز حي سيدي عثمان بالبيضاء، أمس الخميس، على وقع فضيحة جنسية، بطلها صاحب دكان تم ضبطه متلبسا بممارسة الشذوذ الجنسي على طفل قاصر داخل محله التجاري.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن صاحب الدكان ملقب بين أبناء حيه بـ '' عزوي بوملوس''، وهو دركي سابق في عقده الخامس، تم فصله من عمله بعد أن تم ضبطه قبل سنوات متلبسا بممارسة الشذوذ الجنسي رفقة دركي آخر.

وأضاف المصدر ذاته بأن أبناء الحي كانوا يعلمون الممارسات المشبوهة للمعني بالأمر، وقاموا بضبطه عشية أمس وهو يُدخل إلى دكانه قاصرا يبلغ من العمر 14 عاما، ما جعلهم يسارعون إلى إغلاق باب الدكان عليه من الخارج وإبلاغ المصالح الأمنية.

وأوضح ذات المصدر بأن المصالح الأمنية وتجنبا لوقوع مكروه للقاصر ، طلبوا من أبناء الحي إيهام صاحب الدكان بأنه سيتم العفو عنه، وهو الأمر الذي مكن من إيقافه رفقة القاصر الذي خرج من الدكان وهو يحمل بيده ورقة نقدية من فئة 20 درهم.