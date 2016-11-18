عاجل.. نايضة بتيفلت بعد صعود شابين إلى برج للاتصالات وتهدديهما بالانتحار+ صورة ﻿

تعرف مدينة تيفلت، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، بالقرب من برج اتصالات، تعلق به شابان في مقتبل العمر هددا بإلقاء نفسيهما والانتحار من أعلى البرج.

''شوف تيفي''

تعرف مدينة تيفلت، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، بالقرب من برج اتصالات، تعلق به شابان في مقتبل العمر هددا بإلقاء نفسيهما والانتحار من أعلى البرج.

وتعود أسباب قيام هاذين الشابين بهذا العمل المجنون احتجاجا منهما على قيام شخصية برلمانية معروفة بالمدينة بسلبهما قطعة أرضية.

وتشهد الجنبات المحيطة ببرج الاتصالات، تجمعا للعشرات من المواطنين الذين يحاولون إقناع الشابين بالعدول عن قرار الانتحار.



