عاجل: المصالح الأمنية بمدينة مراكش تتوصل بتهديدات إرهابية عبر مكالمات هاتفية و هذا ما فعلته ﻿

أوقفت العناصر الأمنية بمدينة مراكش، 13 شخصا، من بينهم ثلاثة قاصرين، يشتبه في تورطهم في إجراء مكالمات هاتفية تتضمن تصريحات كاذبة، وإهانة للضابطة القضائية من خلال التبليغ عن جرائم وهمية يعلمون بعدم

شوف تيفي:

أوقفت العناصر الأمنية بمدينة مراكش، 13 شخصا، من بينهم ثلاثة قاصرين، يشتبه في تورطهم في إجراء مكالمات هاتفية تتضمن تصريحات كاذبة، وإهانة للضابطة القضائية من خلال التبليغ عن جرائم وهمية يعلمون بعدم حدوثها.

و كشف مصدر أمني لشوف تيفي،أن قاعة القيادة والتنسيق المحدثة على صعيد ولاية أمن مراكش، توصلت خلال الأسبوعين المنصرمين بمكالمات هاتفية من أشخاص ينتحلون هويات مغلوطة، أو يتعمدون إخفاء هوياتهم، ويزعمون فيها أن أعمالا إرهابية وشيكة ستستهدف أماكن عمومية، أو يدعون أنهم يتوفرون على معلومات بشأن جماعات متطرفة تحضر لأعمال تخريبية.

وفي أعقاب الأبحاث التمهيدية المنجزة، فقد تمت إحالة 12 شخصا موقوفا على أنظار النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع شخص واحد بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وذلك بعدما أكدت الخبرة الطبية أنه يعاني من مرض عقلي