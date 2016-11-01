 عاجل: المصالح الأمنية بمدينة مراكش تتوصل بتهديدات إرهابية عبر مكالمات هاتفية و هذا ما فعلته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثور على جثة مغربي مرمية أمام مستشفى بإسبانيا | دولي

العثور على جثة مغربي مرمية أمام مستشفى بإسبانيا

مثير.. تفاصيل جديدة بخصوص وفاة كازاوي وكازاوية داخل وكر للدعارة بالجديدة | حوادث و حقوق

مثير.. تفاصيل جديدة بخصوص وفاة كازاوي وكازاوية داخل وكر للدعارة بالجديدة

عاجل.. هذا ما وقع للتلميذة التي ظهرت في فيديو جنسي مع حارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما وقع للتلميذة التي ظهرت في فيديو جنسي مع حارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء

فضيحة..ضبط دركي سابق ملقب بـ عزوي بوملوس داخل دكانه بالبيضاء متلبسا بالشذوذ الجنسي مع قاصر..وها كيفاش حصلوه+صور | حوادث و حقوق

فضيحة..ضبط دركي سابق ملقب بـ ''عزوي بوملوس'' داخل دكانه بالبيضاء متلبسا بالشذوذ الجنسي مع قاصر..وها

عاجل.. نايضة بتيفلت بعد صعود شابين إلى برج للاتصالات وتهدديهما بالانتحار+ صورة | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة بتيفلت بعد صعود شابين إلى برج للاتصالات وتهدديهما بالانتحار+ صورة

عاجل: المصالح الأمنية بمدينة مراكش تتوصل بتهديدات إرهابية عبر مكالمات هاتفية و هذا ما فعلته | حوادث و حقوق

عاجل: المصالح الأمنية بمدينة مراكش تتوصل بتهديدات إرهابية عبر مكالمات هاتفية و هذا ما فعلته

عاجل:إعفاء رئيس الاستعلامات العامة بمراكش و هذا من عوضه | بوليتيك

عاجل:إعفاء رئيس الاستعلامات العامة بمراكش و هذا من عوضه

بعد فيديو الفضيحة الشهير..هكذا تم استقبال سعيد الصنهاجي بإيطاليا | ثقافة و فنون

بعد فيديو الفضيحة الشهير..هكذا تم استقبال سعيد الصنهاجي بإيطاليا

ست فرق برلمانية تراسل بنشماس حول صفقة سيارات المرسيدس التي كلفت الملايين | بوليتيك

ست فرق برلمانية تراسل بنشماس حول صفقة سيارات المرسيدس التي كلفت الملايين

حكومة ''المهدي المنتظر''

عاجل: المصالح الأمنية بمدينة مراكش تتوصل بتهديدات إرهابية عبر مكالمات هاتفية و هذا ما فعلته

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 20:12 عاجل: المصالح الأمنية بمدينة مراكش تتوصل بتهديدات إرهابية عبر مكالمات هاتفية و هذا ما فعلته | حوادث و حقوق
عاجل: المصالح الأمنية بمدينة مراكش تتوصل بتهديدات إرهابية عبر مكالمات هاتفية و هذا ما فعلته
أوقفت العناصر الأمنية بمدينة مراكش، 13 شخصا، من بينهم ثلاثة قاصرين، يشتبه في تورطهم في إجراء مكالمات هاتفية تتضمن تصريحات كاذبة، وإهانة للضابطة القضائية من خلال التبليغ عن جرائم وهمية يعلمون بعدم

شوف تيفي:
أوقفت العناصر الأمنية بمدينة مراكش، 13 شخصا، من بينهم ثلاثة قاصرين، يشتبه في تورطهم في إجراء مكالمات هاتفية تتضمن تصريحات كاذبة، وإهانة للضابطة القضائية من خلال التبليغ عن جرائم وهمية يعلمون بعدم حدوثها.

و كشف مصدر أمني لشوف تيفي،أن قاعة القيادة والتنسيق المحدثة على صعيد ولاية أمن مراكش، توصلت خلال الأسبوعين المنصرمين بمكالمات هاتفية من أشخاص ينتحلون هويات مغلوطة، أو يتعمدون إخفاء هوياتهم، ويزعمون فيها أن أعمالا إرهابية وشيكة ستستهدف أماكن عمومية، أو يدعون أنهم يتوفرون على معلومات بشأن جماعات متطرفة تحضر لأعمال تخريبية.

وفي أعقاب الأبحاث التمهيدية المنجزة، فقد تمت إحالة 12 شخصا موقوفا على أنظار النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع شخص واحد بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وذلك بعدما أكدت الخبرة الطبية أنه يعاني من مرض عقلي

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مراكش توقيف مكالمات هاتفية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين | حوادث و حقوق

حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين

مثير.. تفاصيل جديدة بخصوص وفاة كازاوي وكازاوية داخل وكر للدعارة بالجديدة | حوادث و حقوق

مثير.. تفاصيل جديدة بخصوص وفاة كازاوي وكازاوية داخل وكر للدعارة بالجديدة

عاجل.. هذا ما وقع للتلميذة التي ظهرت في فيديو جنسي مع حارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما وقع للتلميذة التي ظهرت في فيديو جنسي مع حارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء

فضيحة..ضبط دركي سابق ملقب بـ عزوي بوملوس داخل دكانه بالبيضاء متلبسا بالشذوذ الجنسي مع قاصر..وها كيفاش حصلوه+صور | حوادث و حقوق

فضيحة..ضبط دركي سابق ملقب بـ ''عزوي بوملوس'' داخل دكانه بالبيضاء متلبسا بالشذوذ الجنسي مع قاصر..وها كيفاش حصلوه+صور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مع الراقي:شوفو كيفاش تْعالجو بالرقية الشرعية من سحر التفريق بين الزوجين | مع الراقي
منذ 39 دقيقة

مع الراقي:شوفو كيفاش تْعالجو بالرقية الشرعية من سحر التفريق بين الزوجين

فيديو عاجل ومؤتر بعنوان ديرها في بلاست أم ديلك | زووم

فيديو عاجل ومؤتر بعنوان ''ديرها في بلاست أم ديلك ''

لأصحاب القلوب الرحيمة..أم تعاني مع إعاقة ابنتيها و تحتاج للمساعدة المادية - 0648.77.33.24 | حالة خاصة

لأصحاب القلوب الرحيمة..أم تعاني مع إعاقة ابنتيها و تحتاج للمساعدة المادية - 0648.77.33.24

4دقائق مجنونة في نهائي كأس العرش المغربي وهستيريا المغرب الفاسي بعد الفوز باللقب | قنوات أخرى

4دقائق مجنونة في نهائي كأس العرش المغربي وهستيريا المغرب الفاسي بعد الفوز باللقب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين | حوادث و حقوق
منذ 33 ثانية

حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية من طرف الدرك الملكي بالدار البيضاء..وهذا هو عدد المعتقلين

العثور على جثة مغربي مرمية أمام مستشفى بإسبانيا | دولي

العثور على جثة مغربي مرمية أمام مستشفى بإسبانيا

مثير.. تفاصيل جديدة بخصوص وفاة كازاوي وكازاوية داخل وكر للدعارة بالجديدة | حوادث و حقوق

مثير.. تفاصيل جديدة بخصوص وفاة كازاوي وكازاوية داخل وكر للدعارة بالجديدة

عاجل.. هذا ما وقع للتلميذة التي ظهرت في فيديو جنسي مع حارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما وقع للتلميذة التي ظهرت في فيديو جنسي مع حارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.