عاجل:إعفاء رئيس الاستعلامات العامة بمراكش و هذا من عوضه ﻿

شوف تيفي
علمت "شوف تيفي" أنه تم اليوم الجمعة تعيين رئيس الاستعلامات العامة السابق بالدار البيضاء مصطفى اللكاك ،عوض رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش الذي تم إعفاؤه من مهامه .
ويجهل لحد الآن أسباب إعفاء العميد عبد الحق لشكر من مهامه وإن كانت مصادر إعلامية محلية قد تحدتث عن أخطاء ارتكبها خلال فعاليات مؤتمر المناخ الكوب 22..
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