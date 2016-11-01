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بعد فيديو الفضيحة الشهير..هكذا تم استقبال سعيد الصنهاجي بإيطاليا

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 19:15 بعد فيديو الفضيحة الشهير..هكذا تم استقبال سعيد الصنهاجي بإيطاليا | ثقافة و فنون
بعد فيديو الفضيحة الشهير..هكذا تم استقبال سعيد الصنهاجي بإيطاليا
نشر سلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي على صفحته الفايسبوكية قبل قليل، مقطع فيديو للحظات وصوله إلى إيطاليا في إطار جولته الفنية اليوم الجمعة.

 ''شوف تيفي''

نشر سلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي على صفحته الفايسبوكية قبل قليل، مقطع فيديو للحظات وصوله إلى إيطاليا في إطار جولته الفنية اليوم الجمعة.

وحسب ما يظهره الفيديو، فإن عشاق الصنهاجي، استقبلوه بالورود، وأكدوا له وقوفهم إلى جابنه بعد فضيحة الفيديو الذي ظهر به عاريا.

تجدر الإشارة أن لقاء سعيد الصنهاجي مع جماهيره بإيطاليا، يعتبر الأول بعد الفضيحة التي كادت أن تعصف بمساره الفني.

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