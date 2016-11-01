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ست فرق برلمانية تراسل بنشماس حول صفقة سيارات المرسيدس التي كلفت الملايين | بوليتيك

ست فرق برلمانية تراسل بنشماس حول صفقة سيارات المرسيدس التي كلفت الملايين

حكومة ''المهدي المنتظر''

ست فرق برلمانية تراسل بنشماس حول صفقة سيارات المرسيدس التي كلفت الملايين

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 18:47 ست فرق برلمانية تراسل بنشماس حول صفقة سيارات المرسيدس التي كلفت الملايين | بوليتيك
ست فرق برلمانية تراسل بنشماس حول صفقة سيارات المرسيدس التي كلفت الملايين
مباشرة بعد إنتشار صور السيارات التي إقتناها مجلس المستشارين والموزعة على أعضاء بالمكتب، راسلت ست فرق برلمانية عبد الحكيم بنشماس لمدها بمعطيات حول صفقة شراء سيارات فارهة من نوع مرسيدس بمبلغ تجاوز

شوف تيفي

مباشرة بعد إنتشار صور السيارات التي إقتناها مجلس المستشارين والموزعة على أعضاء بالمكتب، راسلت ست فرق برلمانية عبد الحكيم بنشماس لمدها بمعطيات حول صفقة شراء سيارات فارهة من نوع مرسيدس بمبلغ تجاوز 700 مليون سنتيم.
وكشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن كل من فريق الإستقلال للوحدة والتعادلية، و الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، راسلوا رئاسة المجلس لمعرفة حقيقة صفقة شراء السيارات الجديدة رغم ان آخر تحديث لحظيرة السيارات كان فقط في الولاية السابقة.
وجاء في الرسالة التي بعثت بها الفرق البرلمانية لرئيس مجلس المستشارين، عن وضع السيارات رهن إشارة الهيآت لقضاء الأغراض المهنية والموكولة لها دستوريا وليس كأشخاص وأعضاء بالمكتب المسير لمجلس المستشارين لقضاء مآرب شخصية.
وتتخوف الفرق الست بمجلس المستشارين، من إستغلال السيارات من طرف أشخاص محددين برئاسة المجلس من موظفين سامين ومقربين ونواب الرئيس والأمناء، في حين أن حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين صرح بأن سيارات المرسيدس التي أقتنيت مؤخرا ستخصص لإستقبال ضيوف المجلس من الوفود الدولية والرفيعة المستوى وليس لمآرب شخصية لأعضاء المكتب المسير.

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البرلمان المستشارين السيارات الرئيس بنشماس شوف تيفي

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