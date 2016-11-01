رسميا : حزب العهد الديموقراطي يحصل على وصل إيداعه القانوني بعد الإطاحة ''بنجيب الوزاني وشقيقه'' ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة من وصل إيداع تصريح بتغييرات طرأت على لائحة أعضاء المكتب السياسي لحزب العهد الديموقراطي ولجنته المركزية ونظامه الأساسي مسلم من طرف وزير الداخلية.

شوف تيفي



حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة من وصل إيداع تصريح بتغييرات طرأت على لائحة أعضاء المكتب السياسي لحزب العهد الديموقراطي ولجنته المركزية ونظامه الأساسي مسلم من طرف وزير الداخلية.

و تسلم ''مرزوق أحيدار'' الذي إنتخب أمينا عاما لحزب العهد الديموقراطي خلال المؤتمر الإستثنائي للحزب المنعقد يوم 6 أكتوبر 2016، وصل الإيداع من طرف وزارة الداخلية، خلفا لنجيب الوزاني الأمين العام السابق الذي ترشح بإسم حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات التشريعية الأخيرة بمدينة الحسيمة.

وقام بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب العهد الديموقراطي صبيحة اليوم الجمعة بزيارة ضريح محمد الخامس للترحم على الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بمدينة الرباط، قبل التوجه لعقد إجتماع بأحد فنادق المدينة، بعد تأخر الشركة الموكول لها تهيئة المقر الرسمي الجديد للحزب من إنهاء الأشغال الجارية، بعد الإطاحة بالدكتور الوزاني وشقيقه من زعامة الحزب.