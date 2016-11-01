غريب.. تجميد فتاة بريطانية بعد وفاتها على أمل إعادتها للحياة عملا بوصيتها ﻿

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الجمعة، أنه تقرر تجميد فتاة بريطانية تبلغ من العمر 14 عاما كانت قد توفيت بالسرطان على أمل إعادتها إلى الحياة بعد الفوز بدعوى مثيرة للجدل تقدمت بها قبل

شوف تيفي: وكالات

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الجمعة، أنه تقرر تجميد فتاة بريطانية تبلغ من العمر 14 عاما كانت قد توفيت بالسرطان على أمل إعادتها إلى الحياة بعد الفوز بدعوى مثيرة للجدل تقدمت بها قبل وفاتها بوقت قصير.

وذكرت الهيئة أن والدة الفتاة أيدت رغبتها في تجميد جسدها في حين لاقت الفكرة معارضة من الأب، لكن قاضيا في المحكمة العليا منح الأم حق اتخاذ القرار المتعلق بمصير جثمان الفتاة.وذكرت ''بي.بي.سي'' أن الجثمان أرسل في أكتوبر الماضي إلى الولايات المتحدة وجرى حفظه هناك.

وتطبق تقنية التجميد الشديد على جثث أشخاص توفوا جراء مرض عضال أملا في التوصل لعلاج لحالتهم في المستقبل.