عاجل.. شخص يقتل قاصرا بواسطة سيف بسبب فتاة بطنجة+فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة ﻿

اهتز حي ''المرس'' في مدينة طنجة، بالموازاة مع صلاة الجمعة، على وقع جريمة مروعة، بطلها شخص أقدم على قتل فتى قاصر بطريقة مروعة.

''شوف تيفي''



اهتز حي ''المرس'' في مدينة طنجة، بالموازاة مع صلاة الجمعة، على وقع جريمة مروعة، بطلها شخص أقدم على قتل فتى قاصر بطريقة مروعة.



وحسب مصادر طنجاوية فإن الجاني،دخل في عراك مع ضحيته بسبب فتاة، ليقوم بتوجيه طعنات قالت له بواسطة سيف ''سلاح أبيض'' من الحجم المكبير قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى، بينما لا تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لاعتقال الجاني الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل السلاح الأبيض.