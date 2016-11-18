عاجل.. تفاصيل فيديو فضيحة التلميذة التي ظهرت عارية رفقة حارس إعدادية بالبيضاء+صور ﻿

في جديد الفضيحة التي هزت منطقة البراهمة ضواحي مدينة الدار البيضاء، توصلت ''شوف تيفي'' بالفيديو الذي يظهر لحظات قيام حارس مدرسة إعدادية بعين حرودة بتصوير عشيقته القاصر وهي شبه عارية مباشرة بعد

''شوف تيفي''

في جديد الفضيحة التي هزت منطقة البراهمة ضواحي مدينة الدار البيضاء، توصلت ''شوف تيفي'' بالفيديو الذي يظهر لحظات قيام حارس مدرسة إعدادية بعين حرودة بتصوير عشيقته القاصر وهي شبه عارية مباشرة بعد دخولهما في علاقة جنسية داخل المؤسسة.

ويُظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و 15 ثانية، فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عاما وهي جالسة على الأرض عارية فوق وزرتها البيضاء، تحت أغصان إحدى الأشجار بالثانوية الإعدادية عين حرودة، وهي تستعطف الحارس الذي تربطه بها علاقة جنسية، أن يتوقف عن التصوير بعدسة هاتفه النقال، إلا أن هذا الأخير رفض الاستجابة لها وواصل التصوير مهددا إياها بنشره وفضحها إذا ما ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر.

وكان هذا الفيديو انشر بشكل لا يصدق عبر تطبيق الواتساب بمنطقة عين حرودة عقب تسريبه، وهو الأمر الذي دخل المصالح الأمنية، تقوم باعتقال الشاب الذي كشف تفاصيل مثيرة خلال التحقيق معه.