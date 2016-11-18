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عاجل من باريس..والد سعد لمجرد يتحدث عن الحالة الصحية لابنه من داخل سجن''فلوري''

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 16:39 عاجل من باريس..والد سعد لمجرد يتحدث عن الحالة الصحية لابنه من داخل سجنفلوري | ثقافة و فنون
عاجل من باريس..والد سعد لمجرد يتحدث عن الحالة الصحية لابنه من داخل سجن''فلوري''
في تدوينة جديدة، طمأن الفنان المغربي البشير عبدو والد سعد لمجرد المحبوس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية،جمهور الأخير حول حالته الصحية مؤكدا أن سعد يتمتع اليوم الجمعة بصحة جيدة داخل زنزانته بسجن ''فلوري''

شوف تيفي:

في تدوينة جديدة، طمأن الفنان المغربي البشير عبدو والد سعد لمجرد المحبوس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية،جمهور الأخير حول حالته الصحية مؤكدا أن سعد يتمتع اليوم الجمعة بصحة جيدة داخل زنزانته بسجن "فلوري" بباريس.

و قال البشير عبدو في تدوينة على صفحته الفايسبوكي،" سعد ولله الحمد في صحة وعافية ويبلغكم جميعا التحية والتقدير ويشكركم الشكر الجزيل على مساندتكم ودعمكم المتواصل له في محنته التي ستمر بسلام انشاء الله عما قريب ومزيدا من دعواتكم.."

و قد ختم البشير عبدو الذي يتواجد بباريس،تدوينته مطالبا جماهير "لمعلم" بالدعاء له حتى يخرج من هذه المحنة المؤلمة.

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شوف تيفي المغرب البشير عبدو سعد لمجرد الحالة الصحية

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