 بالصور..ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تحتفل بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا : حزب العهد الديموقراطي يحصل على وصل إيداعه القانوني بعد الإطاحة بنجيب الوزاني وشقيقه | بوليتيك

رسميا : حزب العهد الديموقراطي يحصل على وصل إيداعه القانوني بعد الإطاحة ''بنجيب الوزاني وشقيقه''

غريب.. تجميد فتاة بريطانية بعد وفاتها على أمل إعادتها للحياة عملا بوصيتها | دولي

غريب.. تجميد فتاة بريطانية بعد وفاتها على أمل إعادتها للحياة عملا بوصيتها

عاجل.. شخص يقتل قاصرا بواسطة سيف بسبب فتاة بطنجة+فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

عاجل.. شخص يقتل قاصرا بواسطة سيف بسبب فتاة بطنجة+فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

عاجل.. تفاصيل فيديو فضيحة التلميذة التي ظهرت عارية رفقة حارس إعدادية بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. تفاصيل فيديو فضيحة التلميذة التي ظهرت عارية رفقة حارس إعدادية بالبيضاء+صور

عاجل من باريس..والد سعد لمجرد يتحدث عن الحالة الصحية لابنه من داخل سجنفلوري | ثقافة و فنون

عاجل من باريس..والد سعد لمجرد يتحدث عن الحالة الصحية لابنه من داخل سجن''فلوري''

بالصور..ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تحتفل بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب | بوليتيك

بالصور..ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تحتفل بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب

حصري:بن كيران سيستثني حزبين من المشاورات المقبلة لتشكيل الحكومة | بوليتيك

حصري:بن كيران سيستثني حزبين من المشاورات المقبلة لتشكيل الحكومة

عاجل:هذه حقيقة وباء إنفلونزا الطيور الذي تسبب في نفوق عدد من الدواجن بالمملكة | مجتمع

عاجل:هذه حقيقة وباء إنفلونزا الطيور الذي تسبب في نفوق عدد من الدواجن بالمملكة

عاجل وبالفيديو.. شاحنة تصطدم بمنزل وتهدمه بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. شاحنة تصطدم بمنزل وتهدمه بمدينة طنجة

حكومة ''المهدي المنتظر''

بالصور..ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تحتفل بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 16:06 بالصور..ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تحتفل بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب | بوليتيك
بالصور..ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تحتفل بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب
شهدت ولاية أمن مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، تنظيم مجموعة من الأنشطة الخاصة بالاحتفال بالذكرى61 لعيد الاستقلال بالمغرب.


"شوف تيفي"

شهدت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، صباح اليوم الجمعة، تنظيم مجموعة من الأنشطة الخاصة بالاحتفال بالذكرى61 لعيد الاستقلال بالمغرب.

وحسب موفدة "شوف تيفي" إلى عين المكان فإن هذا الاحتفال تم برئاسة خالد سفير والي جهة الدار البيضاء-سطات، وعبد العزيز العماري عمدة مدينة الدار البيضاء.

وأضافت الموفدة بأن سفير والعماري، استقبلا خلال الاحتفال بعيد الاستقلال وفودا قادمة من دول أجنبية، حيث تم عقد اجتماع بهذه المناسبة بعد رفع العلم الوطني بساحة ولاية الأمن.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ولاية أمن عيد الإستقلال عبد العزيز العماري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

رسميا : حزب العهد الديموقراطي يحصل على وصل إيداعه القانوني بعد الإطاحة بنجيب الوزاني وشقيقه | بوليتيك

رسميا : حزب العهد الديموقراطي يحصل على وصل إيداعه القانوني بعد الإطاحة ''بنجيب الوزاني وشقيقه''

حصري:بن كيران سيستثني حزبين من المشاورات المقبلة لتشكيل الحكومة | بوليتيك

حصري:بن كيران سيستثني حزبين من المشاورات المقبلة لتشكيل الحكومة

أستاذ مؤهل يراسل وزير التعليم العالي حول خروقات بمباراة لتوظيف أساتذة جامعيين بجامعة إبن زهر بأكادير | بوليتيك

أستاذ مؤهل يراسل وزير التعليم العالي حول ''خروقات'' بمباراة لتوظيف أساتذة جامعيين بجامعة إبن زهر بأكادير

بالصور : عضوات بالبيجيدي على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك | بوليتيك

بالصور : عضوات ''بالبيجيدي'' على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد توقيف السيدة و هي تُدنس القرآن الكريم..إمام المسجد لشوف تيفي قالت لينا المشعوذة منين شديناها..الجن كيسخرها و ها كيفاش شديناها (فيديو) | بــووز
منذ 31 دقيقة

بعد توقيف السيدة و هي تُدنس القرآن الكريم..إمام المسجد لشوف تيفي قالت لينا المشعوذة منين شديناها..الجن كيسخرها و ها كيفاش شديناها (فيديو)

واش فراسك: أن استقلال المغرب كان عندو فضل كبير فاستقلال الجزائر؟ | واش فراسك

واش فراسك: أن استقلال المغرب كان عندو فضل كبير فاستقلال الجزائر؟

تصريح طريف من رجل مغربي سولناه على 18 نونبر..شوفو أشنو قال..اليوم عيد المرأة | قنوات أخرى

تصريح طريف من رجل مغربي سولناه على 18 نونبر..شوفو أشنو قال..اليوم عيد المرأة

شوفو كيفاش. .دخلات طوموبيل فدار فليساسفة العليا و ها شنو وقع ! | خارج البلاطو

شوفو كيفاش. .دخلات ''طوموبيل'' فدار فليساسفة العليا و ها شنو وقع !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رسميا : حزب العهد الديموقراطي يحصل على وصل إيداعه القانوني بعد الإطاحة بنجيب الوزاني وشقيقه | بوليتيك
منذ 8 دقائق

رسميا : حزب العهد الديموقراطي يحصل على وصل إيداعه القانوني بعد الإطاحة ''بنجيب الوزاني وشقيقه''

غريب.. تجميد فتاة بريطانية بعد وفاتها على أمل إعادتها للحياة عملا بوصيتها | دولي

غريب.. تجميد فتاة بريطانية بعد وفاتها على أمل إعادتها للحياة عملا بوصيتها

عاجل.. شخص يقتل قاصرا بواسطة سيف بسبب فتاة بطنجة+فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

عاجل.. شخص يقتل قاصرا بواسطة سيف بسبب فتاة بطنجة+فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة

عاجل.. تفاصيل فيديو فضيحة التلميذة التي ظهرت عارية رفقة حارس إعدادية بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. تفاصيل فيديو فضيحة التلميذة التي ظهرت عارية رفقة حارس إعدادية بالبيضاء+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.