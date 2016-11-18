بالصور..ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تحتفل بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب ﻿

شهدت ولاية أمن مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، تنظيم مجموعة من الأنشطة الخاصة بالاحتفال بالذكرى61 لعيد الاستقلال بالمغرب.



"شوف تيفي"



شهدت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، صباح اليوم الجمعة، تنظيم مجموعة من الأنشطة الخاصة بالاحتفال بالذكرى61 لعيد الاستقلال بالمغرب.



وحسب موفدة "شوف تيفي" إلى عين المكان فإن هذا الاحتفال تم برئاسة خالد سفير والي جهة الدار البيضاء-سطات، وعبد العزيز العماري عمدة مدينة الدار البيضاء.



وأضافت الموفدة بأن سفير والعماري، استقبلا خلال الاحتفال بعيد الاستقلال وفودا قادمة من دول أجنبية، حيث تم عقد اجتماع بهذه المناسبة بعد رفع العلم الوطني بساحة ولاية الأمن.