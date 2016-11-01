حصري:بن كيران سيستثني حزبين من المشاورات المقبلة لتشكيل الحكومة ﻿

كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ''لشوف تيفي''، أن عبد الإله بن كيران سيستثني حزبين من المشاورات المنتظرة الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة.

شوف تيفي



كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران "لشوف تيفي"، أن عبد الإله بن كيران سيستثني حزبين من المشاورات المنتظرة الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة.

وحسب ذات المصدر، فاللقاء الخاطف الذي جرى بين عبد الإله بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بمراكش، كان " فاشلا لكنه مؤشر على عودة المباحتاث من جديد في الأيام المقبلة".

وأضافت ذات المصادر، أن بن كيران غاضب جدا من حزب الإتحاد الإشتراكي بعد التصريحات الأخيرة لقيادييه، حيث أسر بن كيران لمقربيه بأن المفاوضات مع الإتحاد الإشتراكي وصلت للباب المسدود، خاصة أن حزب بن بركة شارك في إجتماع أحزاب المعارضة لإنتخاب رئيس مجلس النواب رغم تكليف بن كيران بتشكيل الحكومة.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحزب الثاني الذي لن يقبل بن كيران بتواجده في الحكومة هو حزب الإتحاد الدستوري، حيث يرى بن كيران أن تحالف الحصان مع حزب الأحرار بعد الإنتخابات يعتبر "إبتزازا" وسابقة لن يقبل بها بن كيران أن تكتب في سجله السياسي يضيف ذات المصدر.

وأكدت ذات المصادر، أن تشكيل الحكومة هو فقط مسألة وقت، وأن التلاسن الحاصل بين رئيس الحكومة بن كيران وعزيز أخنوش هو من أجل الضغط بهدف الحصول على مزيد من الإمتيازات، وأن تشكيل الحكومة "صحيح أنه سيطول لكنها ستتشكل في النهاية رغم كل الظروف" حسب تعبير ذات المصدر.