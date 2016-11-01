عاجل:هذه حقيقة وباء إنفلونزا الطيور الذي تسبب في نفوق عدد من الدواجن بالمملكة ﻿

نفت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، اليوم الجمعة، نفوق عدد من الدواجن بسبب ظهور وباء إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

شوف تيفي:

نفت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، اليوم الجمعة، نفوق عدد من الدواجن بسبب ظهور وباء إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وذكر بلاغ للجمعية المنضوية تحت لواء الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن ما نشر بهذا الشأن على صفحات بعض الجرائد استنادا الى مصادر جمعوية لا تمثيلية لها، "أخبار زائفة، ولا أساس لها من الصحة".

وأكدت الجمعية في المقابل "سلامة المنتوج المغربي من لحوم الدواجن، وخلوه من أي وباء يمكنه إلحاق الضرر بصحة المستهلك المغربي".

وأشار البلاغ إلى أن الجمعية، بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، "تعمل وبكل مسؤولية على تقديم منتوج صحي وسليم للمستهلك المغربي، وأنها لن تتهاون في الكشف عن كل ما من شأنه الإضرار بصحة المستهلك المغربي"، مبرزا أن الفيدارلية كانت قد أعلنت بداية العام الجاري عن ظهور فيروس إنفلونزا الطيور قليل الضراوة (إتش 9 إن 2) وعقدت لقاءات جهوية مكوكية شملت مختلف مناطق المملكة للوقوف على الوضعية الحقيقية للقطاع وتحسيس المربين وتوجيههم إلى ما يجب اتخاذه من احتياطات لتفادي ما يمكنه الإضرار بالمنتوج الوطني من الدواجن، وبالتالي الإضرار بصحة المستهلك، وهذا ما "مكن من تحقيق حماية حقيقية لهذا القطاع".



