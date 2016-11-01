عاجل وبالفيديو.. شاحنة تصطدم بمنزل وتهدمه بمدينة طنجة ﻿

شهد حي البالية بمدينة طنجة، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام قوي لشاحنة بجدار منزل ما تسبب في هدم جزء منه.

"شوف تيفي"

شهد حي البالية بمدينة طنجة، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام قوي لشاحنة بجدار منزل ما تسبب في هدم جزء منه.

وحسب مصادر طنجاوية فإن سائق الشاحنة فقد السيطرة على هذه الأخيرة نتيجة عطل في المكابح، ليصطدم بشكل قوي بجدار أحد المنازل متسببا في هدم جزء منهم ما جعل المنزل مهددا بالانهيار في أي لحظة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن السلطات المحلية حلت بعين المكان فور وقوع الحادث، حيث تم نقل السائق إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.