أستاذ مؤهل يراسل وزير التعليم العالي حول ''خروقات'' بمباراة لتوظيف أساتذة جامعيين بجامعة إبن زهر بأكادير ﻿

بعث أستاذ مؤهل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير ، رسالة عبارة عن طعن في لجنة مباراة توظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين بالمدرسة المذكورة، إلى وزير التعليم

شوف تيفي



بعث أستاذ مؤهل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير ، رسالة عبارة عن طعن في لجنة مباراة توظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين بالمدرسة المذكورة، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وحسب الرسالة "الطعن" التي بعث بها الأستاذ المؤهل، فقد تمت مباراة التوظيف في بداية الشهر الماضي في تخصص Energetique et Mecanique، حيث ضمت اللجنة المشرفة على المباراة ثلاثة أساتذة في تخصصات بعيدة كل بعد عن المناصب المتبارى في شأنها، إثنان منهم ينتمون إلى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية تخصص Automatisme وAutomatique بينما أستاذ ثالث باللجنة ينتمي إلى كلية العلوم بأكادير وهو الآخر بعيد عن التخصص المطلوب، في تناقض صارخ مع القانون المنظم رقم 1126.97 في مادته الخامسة الذي أكد على أن لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين من 5 أعضاء رسميين كلهم أساتذة للتعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى في شأنها.

وكشف الأستاذ المؤهل وزارة التعليم العالي الذي تشرف عليها حاليا عضوه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية جميلة مصلي، مجموعة من "الخروقات" في عملية توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين، حيث أنه لم يتم الإعلان عن موعد مباراة الإمتحان الشفوي إلا يوم إجراء المباراة، كما أنه تم تداول أسماء المرشحين الذين سوف ينجحون في المباراة قبل إجراء مقابلة الشفوي، بالإضافة إلى وجود نائب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في اللجنة المشرفة على المباراة ما يتنافى مع حياد الإدارة فيما يخص مباريات التوظيف.

وحذرت مصادر نقابية من داخل جامعة إبن زهر، من إستمرار تسرب هذه "الخروقات" التي تؤثر على صورة الجامعة وطنيا ودوليا، خاصة ما يتم تداوله من طرف مقصيين ونشطاء فايسبوكيين عن ماستر متخصص في الإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، والتي تتطلب فتح تحقيق في الموضوع، لوقف الإتهامات المباشرة لرئيس الجامعة بالتستر عن هذه "الخروقات"، إرضاء لجهات متعددة، خاصة أن من بين المقبولين في الماستر في السنين الأخيرة بينهم رئيس مجلس إقليمي، ومسؤولين أمنيين برتب مختلفة وأطر بوزارة التربية الوطنية، الذين لم يتركون مهامهم من أجل الدراسة لكنهم يعتبرون طلبة بالماستر.

وتأتي الرسالة الجديدة للأستاذ المؤهل بعد رسالة أخرى توصل بها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران شخصيا عن طريق أستاذ بحزبه تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها يعرض فيها ما وصفها بالإختلالات الخطيرة بجامعة

إبن زهر.