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بعد فتاة الريكسونا.. فضيحة من العيار الثقيل تهز مدينة البيضاء: فيديو جنسي لتلميذة وهي عارية مع حارس إعدادية..تفاصيل صادمة ومؤلمة+صور

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 14:40 بعد فتاة الريكسونا.. فضيحة من العيار الثقيل تهز مدينة البيضاء: فيديو جنسي لتلميذة وهي عارية مع حارس إعدادية..تفاصيل صادمة ومؤلمة+صور | حوادث و حقوق
بعد فتاة الريكسونا.. فضيحة من العيار الثقيل تهز مدينة البيضاء: فيديو جنسي لتلميذة وهي عارية مع حارس إعدادية..تفاصيل صادمة ومؤلمة+صور
اهتزت منطقة البراهمة بعين حرودة ضواحي مدنية الدار البيضاء، بحر هذا الأسبوع الأربعاء، على وقع فضيحة من العيار، الثقيل، بعد تسريب مقطع فيديو جنسي لفتاة قاصر وهي عارية رفقة عشيقها الذي يعمل بالمؤسسة

"شوف تيفي"


اهتزت منطقة البراهمة بعين حرودة ضواحي مدنية الدار البيضاء، بحر هذا الأسبوع الأربعاء، على وقع فضيحة من العيار، الثقيل، بعد تسريب مقطع فيديو جنسي لفتاة قاصر وهي عارية رفقة عشيقها الذي يعمل بالمؤسسة الاعداداية التي تدرس بها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مصالح الدرك الملكي بعين حرودة، وفور توصلها بتسريب هذا الفيديو الفاضح الذي يظهر تعرض التلميذة للاستغلال الجنسي من طرف شاب بمنطقة خلاء، تحركت على الفور، وقامت بنصب كمين للمعني بالأمر بعد التعرف على هويته من خلال الفيديو، حيث تم اعتقاله واقتياده إلى مركز الدرك.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأمر يتعلق بشاب يبلغ 30 عاما، كان يعمل كحارس "عساس" بالمؤسسة الثانوية الإعدادية لعين حرودة، كان على علاقة غرامية بالفتاة البالغة من العمر 16 عاما، حيث كان يستغلها جنسيا لمدة طويلة داخل المؤسسة خاصة خلال أيام العطلة، موضحا بأنه كان يمارس معها العلاقة الجنسية في أقسام ومكاتب المؤسسة.

وأكد ذات المصدر بأن الموقوف قام بتصوير الفيديو الذي تم تسريبه، وذلك للانتقام من الفتاة القاصر بعد علمه بأنها تركته ودخلت في علاقة مع شخص آخر.

واعترف الموقوف خلال التحقيق معه بالمنسوب إليه، موضحا لمصالح الدرك الملكي بأن الفتاة كانت تمارس الجنس معه مقابل منحه إياها مبالغ مادية، مشيرا إلى أنه قام بتصوير الفيديو حتى يهددها به لكي لا ترتبط بعلاقة مع شخص آخر.

ومن جهة أخرى، فقد تم اليوم الجمعة، عرض الموقوف على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث ستتم متابعته بتهم التغرير بفتاة قاصر ونشر فيديو فاضح.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو مع المادة..

 

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