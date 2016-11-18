مثير وبالصورة.. الفتاة لوري ماركيت المتورطة في اعتقال سعد لمجرد حلت بمدينة الدار البيضاء ﻿

كشف حساب على الانستغرام، معروف بتتبع جديد قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الفرنسية ''لوري ماركيت'' صديقة ''لورا بريول''،حلت أخيرا بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"





كشف حساب على الانستغرام، معروف بتتبع جديد قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الفرنسية "لوري ماركيت" صديقة "لورا بريول"،حلت أخيرا بمدينة الدار البيضاء.



وحسب ذات الحساب فإن ماركيت، حلت بالمغرب وبالتحديد بمدينة الدار البيضاء، وهو الأمر الذي جعل عشاق "المعلم" يتفاعلون بقوة في تعليقاتهم مطالبين هذه الأخيرة بالكشف عن حقيقة ما وقع قبل اعتقال سعد لمجرد خلال سهرتهم بأحد الملاهي الليلية بباريس.

وأوضح المتفاعلون بأن ماركيت، قامت بإزالة صور حلولها بالعاصمة الاقتصادية، نتيجة تلقيها للإهانة من طرف العديد من النشطاء الغاضبين لذكر اسمها في قضية سعد لمجرد.

وكانت "شوف تيفي"قد توصلت قبل مدة إلى صور، نشرتها حسابات على تويتر والانستغرام، تشير إلى علاقة "لوري ماركيت" بالفتاة "كاديج" التي كشفت لمدون فرنسي عن تفاصيل دقيقة خلال لقاء سعد لمجرد بها وبصديقتها التي اتهمت الفنان المغربي باغتصابها.



تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام عالمية، ربطت اسم "لوري ماركيت" بقضية سرقة مجوهرات كيم كاردشيان، وبقضية اعتقال سعد لمجرد.



