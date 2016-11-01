عاجل: القرطاس بمدينة مولاي ادريس زرهون و ها علاش ﻿

اضطر مفتش شرطة يعمل بمفوضية الأمن بمدينة مولاي ادريس زرهون، في حدود الساعة الواحدة والربع من صباح اليوم الجمعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، وذلك بهدف توقيف شخص في حالة سكر

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اضطر مفتش شرطة يعمل بمفوضية الأمن بمدينة مولاي ادريس زرهون، في حدود الساعة الواحدة والربع من صباح اليوم الجمعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، وذلك بهدف توقيف شخص في حالة سكر متقدمة، كان يحمل سكينا ويهدد حياة المواطنين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أبدى المشتبه فيه، البالغ من العمر 22 سنة، مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، معرضا حياتهم وحياة المواطنين للخطر، وهو ما استدعى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، قبل أن يتسنى ضبط المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض المستعمل في محاولة الاعتداء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



