بالفيديو: عبدالعالي الغاوي ينفي اتصاله بلطيفة رأفت ويؤكد أن الخلوفي هو المسؤول عن الاتصال بالفنانين ﻿

قال الفنان عبد العالي الغاوي ورئيس نادي الفنانين أنه لم يكن مسؤولا عن الاتصال بالفنانين وأن الكاتب العام عبد السلام الخلوفي هو من تكلف بالاتصال بالفنانين.

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قال الفنان عبد العالي الغاوي ورئيس نادي الفنانين أنه لم يكن مسؤولا عن الاتصال بالفنانين وأن الكاتب العام عبد السلام الخلوفي هو من تكلف بالاتصال بالفنانين.

وأضاف أنه لا يعرف هل اتصل بها أم لا، وأن الدعوة قد وجهت إلى جميع الفنانين بدون استثناء، وبالنسبة لطيفة رأفت إن حضرت الله يجازيها بخير وإن لم تحضر الله يجازيها بخير، ولازالت هناك دورات أخرى حتى لمئة سنة إن شاء الله.

وأكد الغاوي "أن غيابها نتفهمه فربما كانت لها ظروف تمنعها من الحضور، ولكن لا أستطيع أن أؤكد شيئا آخر لأن عبد السلام الخلوفي هو من تكلف بالجانب الخاص بالفنانين.

وكشف الغاوي على أنه لن ينسى حضورها في حفل تكريم بعض الفنانين في رمضان، مضيفا "ورغم أنه كان لها حفل في ذات اليوم ولما انتهت منه التحقت بنا.. لكن في هذه المرة لا أعلم بالضبط ماذا وقع".