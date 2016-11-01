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بعد اتهامها بالتعالي، لطيفة رأفت توضح وتعاتب نادي الفنانين وها علاش

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 13:27 بعد اتهامها بالتعالي، لطيفة رأفت توضح وتعاتب نادي الفنانين وها علاش | ثقافة و فنون
بعد اتهامها بالتعالي، لطيفة رأفت توضح وتعاتب نادي الفنانين وها علاش
جميل أن ندعو من نحب إلى حفلات التكريم، خصوصا لو كانوا هؤلاء من طينة الفنانة لطيفة رأفت، لكن ما ليس من اللياقة أن نترك عدم حضورها مبهما ونفتح الباب على تأويلات بعض المواقع التي اتهمت لطيفة بالتعالي

شوف تيفي: ع.السكارجي

 

جميل أن ندعو من نحب إلى حفلات التكريم، خصوصا لو كانوا هؤلاء من طينة الفنانة لطيفة رأفت، لكن ما ليس من اللياقة أن نترك عدم حضورها مبهما ونفتح الباب على تأويلات بعض المواقع التي اتهمت لطيفة بالتعالي والتكبر وأن عدم حضورها لحفل تكريم الصحافة الفنية هو نوع من التنكر للجميل لهذا الجسم الذي يواكب مسيرة الفنانين المغاربة.

كان على نادي الفنانين الذي يرأسه الفنان عبد العالي الغاوي أن يوضح عدم حضور لطيفة التي كانت خارج الديار المغربية، لكن الخروج الغير المفهوم لبعض المواقع جعل لطيفة تخرج عن صمتها وتوضح في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك والتي قالت فيها أنه لم يتم الاتصال بها شخصيا لحضور حفل تكريم الصحافيين المنظم من قبل نادي الفنانين، مشيرة إلى أنها لم يكن لها علم بهذه التظاهرة الجميلة التي تكرم الأقلام المرموقة.

وأضافت أن عبد السلام الخلوفي في صفته الكاتب العام لنادي الفنانين حاول الاتصال بها عندما كانت خارج أرض الوطن إلا أن كل المحاولات كللت بالفشل و هذا دليل على أنها لم تتلقى أي دعوة من أي جهة مسؤولة عن الحفل.

وكشفت أن الخلوفي اتصل بمدير أعمالها المايسترو مصطفى الركراكي وتحدث معه في موضوع آخر حول سهرة خاصة بالقناة الثانية ولم يحدثه بموضوع يخص حفل تكريم الإعلاميين و إنما يخص حضورها في برنامج "نغنيوها مغربية".

وأرسلت لطيفة من خلال تدوينتها عبارات العتاب للمنظمين لعدم اتصالهم بها رغم علمهم برجوعها إلى المغرب، مضيفة لقد كان لهم الوقت الكافي للاتصال بها شخصيا.
وأكدت لطيفة على أنها متواجدة و سباقة لحضور أي تكريم في كل مجال فما بالكم مجال الصحافة و الإعلام الذي واكب مسيرتي الفنية منذ بداياتها حسب قولها.

 

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