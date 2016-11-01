خطير: باي باي الديباج..آخر إبداعات العقلية المغربية.. هاكيفاش تدير باش متهزش ليك الديبناج الطموبوبيل ديالك ﻿

كلشي عندو الدوا ديالو في المغرب.. وأية حاجة عندها الحل.. والحل بطبيعة الحال مكيجي غير من لمخوخة.. بمعنى آخر ميمكنش توقف ''أومبَّان'' في بلاد الماروكان. المهم، لمخوخة أو ''الطولانطيين''



شوف تيفي



كلشي عندو الدوا ديالو في المغرب.. وأية حاجة عندها الحل.. والحل بطبيعة الحال مكيجي غير من لمخوخة.. بمعنى آخر ميمكنش توقف "أومبَّان" في بلاد الماروكان.

المهم، لمخوخة أو "الطولانطيين" خاديمين مزيان.. كيحاولو يلقاو لينا طرق باش نعيشو حياة سهلة بعيدا عن صداع الراس.. ومن ضمن آخر الابتكارات التي جادت بها العقلية المغربية، هي كيفاش متصيَّدش مع الديبباناج إلى كانت عندك الطوموبيل.. أكيد بزاف غيسارعو باش يعرفو الطريقة،حيت كاين للي عواج بعدما كرفصاتو الديبناج.. المهم هذا واحد السيد فايسبوكي سخي، بغا يبارطاجي فكرة ذكية مع صحابو.. وحيت هو سخي مبغاش يسجل هاذ الفكرة في مكتب حقوق التأليف أو ييدير ليه براءة الاختراع.. وكأن لسان حاله يقول: استهلك قبل متهلك.

إيوا إلى خفتي من الديبناج تدي ليك الطموبيل آش دير؟ كيقول هاذ الفايسبوكي: في حالة سطاسيونيتي الطموبيل ديالك وخفتي ترجع وتلقى غير البلاصة ما عليك غير تسطاسيوني الطموبيل وتجمع الروايد مزيان في جيهة الطروطوار.. كنأكد في جيهة الطروطوار.. وتسورت المقود ديال العجلة وهي ضايرة، وملي كنقول ضايرة يعني على حدها".. وكيضيف هاذ الفايسبوكي أنه من بعد ما تكون قفلتي الروايد في جيهة الطروطوار، غادي دير البواط فيتاس في الدوزيام ولا في أي سرعة من السرعات للي في العلبة.. المهم متخليش "بوان مور" وطلَّع لفران أمان وسد السيارة ديالك، وكون أكيد وخا تخليها حدا السفارة ديال الولايات المتحدة، غترجع غتلقاها كاينة في بلاصتها، علاش؟

الجواب على حساب هاذ الفايسبوكي هو "لحقاش الديباناج مللي كتجي وتبغي تهز الطموبيل من لقدام غتلقى الروايد ديال اللور محبوسين بلفران أمان، وملي كيبغيو يهزوها من اللور كيلقاو الروايد ديال لقدام مقفولين في الجهة ديال الطروطوار ومحبوسين بالفران ديال الموطور.. داكشي علاش كيشوفو حتى يعياو وكيخليوها وكيمشيو طالع ليهم الدم... ههههههه".. السلاااااامة يا ربي.. أيوا من بعد هاذ الفكرة ديال كيفاش تجاوز أزمة الديبناج، مكرهناش شي فكرة ديال كيفاج تتجاوز لبلوكاج... ديال الحكومة طبعا.

