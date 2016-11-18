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الفناير..أقصت أطفال أزرو من لقاء الملك و ها علاش | ثقافة و فنون

الفناير..أقصت أطفال أزرو من لقاء الملك و ها علاش

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الفناير..أقصت أطفال أزرو من لقاء الملك و ها علاش

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 13:06 الفناير..أقصت أطفال أزرو من لقاء الملك و ها علاش | ثقافة و فنون
الفناير..أقصت أطفال أزرو من لقاء الملك و ها علاش
كشفت يومية الصباح،أن فرقة الفناير أقصت أطفالا ينتمون إلى أسر فقيرة تنحدر من أحياء مختلفة بأزرو،بعدما أقصتهم من مشاركتها أداء أغنية ''الأمير نظيف'' أمام الملك محمد السادس و ضيوف القمة العالمية حل


شوف تيفي:

كشفت يومية الصباح،أن فرقة الفناير أقصت أطفالا ينتمون إلى أسر فقيرة تنحدر من أحياء مختلفة بأزرو،بعدما أقصتهم من مشاركتها أداء أغنية "الأمير نظيف" أمام الملك محمد السادس و ضيوف القمة العالمية حل التغيرات المناخية كوب 22 بمراكش رغم مشاركتهم في تصويرها في غابة رأس الماء على الطريق بين آزرو و إفران، ما اعتبروها حيفا في حقهم.

و استغربت مصادر الصباح إقحام أطفال غرباء لا علاقة لهم بالأغنية لأدائها أمام الملك و في الحفل الخاص بهذه التظاهرة البيئية، متحدثة عن إقحام ابني شخص معروف بالإقليم لم يشاركا ضمن 14 طفلا من أزرو في تصوير الأغنية بالغابة المذكورة.
وسنعود لتفاصيل هذا الخبر بعد قليل بالفيديو..

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