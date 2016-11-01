حصريا.. تفاصيل جديدة وصادمة حول مشعوذة ليساسفة..وهذا هو السبب الذي جعلها تدنس القرآن بالغائط والبول ودم الحيض ﻿

في جديد قضية اعتقال سيدة محجبة متلبسة بتدنيس المصحف الكريم ''القرآن'' بمسجد بوشعيب الدكالي بحي ليساسفة بالبيضاء، تمكنت ''شوف تيفي'' من الحصول على معلومات صادمة بخصوص هذه القضية، وحسب مصادر خاصة فإن

شوف تيفي

في جديد قضية اعتقال سيدة محجبة متلبسة بتدنيس المصحف الكريم "القرآن" بمسجد بوشعيب الدكالي بحي ليساسفة بالبيضاء، تمكنت "شوف تيفي" من الحصول على معلومات صادمة بخصوص هذه القضية، وحسب مصادر خاصة فإن المعنية بالأمر البالغة من العمر 40 عاما عاقر، وكانت تقوم بهذا العمل المشين من أجل الإنجاب..

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة المحجبة وصلت ليلة أمس الخميس، إلى مسجد بوشعيب الدكالي ما بين صلاة المغرب والعشاء، وقامت بتسليم كيس لأحد الأشخاص وطلبت منه تسليمه لـ "إمام" المسجد الذي عثر بداخله على نسخة من المصحف الكريم وقد تم تدنيسها، ليسارع إلى الخروج من المسجد باحثا عن هذه السيدة، حيث تمكن من الإمساك بها وتسليمها للمصالح الأمنية التي كانت متواجدة بعين المكان وقامت باعتقالها.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعنية بالأمر، قامت بتدنيس المصاحف بـ 6 مساجد بحي ليساسفة، وكانت تنوي ختم عملها هذا بتدنيس مصحف أخير خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن أخبرتها إحدى السيدات بأن عليها تدنيس 7 مصاحف بـ7 مساجد بحي ليساسفة،وذلك حتى تتمكن من الإنجاب.

وتجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"،كشفت أمس، أن السيدة التي أطلق عليها لقب "مشعوذة ليساسفة"، تقوم بتدنيس القرآن بواسطة الغائط والبول ودم الحيض.