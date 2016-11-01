خطير..هكذا تسرق محطات البنزين المغاربة و تغش في العدادات ﻿

في الوقت الذي يثير استمرار أسعار المحروقات في محطات البنزين غضب الرأي العام, مما جعل العديد من الخبراء يتهمون شركات التوزيع بخرق قانون حرية الأسعار والمنافسة, توصل القضاء بشكايات حول محطات بنزين

شوف تيفي:



في الوقت الذي يثير استمرار أسعار المحروقات في محطات البنزين غضب الرأي العام, مما جعل العديد من الخبراء يتهمون شركات التوزيع بخرق قانون حرية الأسعار والمنافسة, توصل القضاء بشكايات حول محطات بنزين من شركات مختلفة حددت أسماءها, وحتى مواقعها في الدارالبيضاء, تبين أنها متهمة بسرقة المواطنين والغش في عدد الليترات الحقيقية.



إذ تبين حسب ما نشرته يومية المساء،أنه في كل عشرة لترات يتم إنقاص لتر واحد, وهو الأمر الذي كشفه متطوعون وممثلو جمعيات لحماية المستهلك, أثبتوا الواقعة بطريقة تقليدية سهلة, إذ استعانوا بقنينات من الحجم الكبير بسعات مختلفة وتبين أثناء تعبئتها أنها ناقصة بلتر واحد عن كل قارورة كبيرة تحمل 10 لترات.



و كشفت الشكايات حسب ذات المصدر، أن الأرقام التي تظهر على شاشة مضخة البنزين غير صحيحة،إذ غالبا ما تكشف عدد لترات زائدة عن اللترات الحقيقية التي تتم تعبئتها عادة في السيارات ووسائل النقل التي تلج محطات معينة بشوارع معروفة كشارع محمد السادس بالبيضاء.