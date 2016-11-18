بالصور : عضوات ''بالبيجيدي'' على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك ﻿

أثارت صورة تظهر عضوات بحزب العدالة والتنمية مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري على هامش حفل عشاء ''بالكوب 22''، نقاشا كبيرا على الجدار الأزرق الفايسبوك.

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أثارت صورة تظهر عضوات بحزب العدالة والتنمية مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري على هامش حفل عشاء "بالكوب 22"، نقاشا كبيرا على الجدار الأزرق الفايسبوك.

وعبر العديد من الفايسبوكيين المحسوبين على "الكتائب الإلكترونية للبيجيدي " عن ضرورة تفعيل المذكرة التنظيمية الأخيرة للحزب، على إعتبار أن بعض العضوات الموجودات بالصورة معروفات بإنتمائهن التنظيمي لحزب العدالة والتنمية، ما يعني إستغلالهن الحزب لأخذ صور مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري الذي يعتبر حزبه خط أحمر بالنسبة "للبيجيدي".

وفي ذات السياق، شن قياديون بشبيبة الحزب هجوما على إحدى الحاضرات، لكونها مستشارة باسم حزب العدالة والتنمية، منددين بالجلوس في طاولة واحدة مع إلياس العماري وتبادل أطراف الحديث ومشاركة الطعام.

ولم يستسغ أغلب النشطاء حضور "قنديلات" المصباح إلى جانب إلياس العماري، في حين فضل نشطاء آخرون التقليل من الحادثة على إعتبار أن العضوات حضرن بصفتهن الشخصية "للكوب 22" وليس الحزبية يضيف معلقون آخرون.