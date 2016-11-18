 بالصور : عضوات ''بالبيجيدي'' على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور : عضوات بالبيجيدي على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك | بوليتيك

بالصور : عضوات ''بالبيجيدي'' على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك

يا ربي السلامة.. سجين مغربي يقطع عضوه الذكري وها فين وها علاش..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. سجين مغربي يقطع عضوه الذكري وها فين وها علاش..تفاصيل صادمة

بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها | بوليتيك

بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها

بالصورة.. هكذا احتفل غوغل بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب | مجتمع

بالصورة.. هكذا احتفل ''غوغل'' بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب

عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر | دولي

عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر

بالفيديو..العلام : الحكومة ستتشكل من أربعة أحزاب والأحرار يرغب في إمتلاك الثلث المعطل لإسماع صوته | بوليتيك

بالفيديو..العلام : الحكومة ستتشكل من أربعة أحزاب والأحرار يرغب في إمتلاك ''الثلث المعطل'' لإسماع

طريف.. طائر صيني يشبه ترامب الرئيس الأمريكي الجديد يثير الزوار في الصين | دولي

طريف.. طائر صيني يشبه ترامب الرئيس الأمريكي الجديد يثير الزوار في الصين

عاجل و بالصورة: المضاربة و البونيا فبلاك فريداي بميكامول بالرباط و هاشنو وقع | مجتمع

عاجل و بالصورة: المضاربة و ''البونيا'' فبلاك فريداي بميكامول بالرباط و هاشنو وقع

تقرير دولي : المغرب آمن.. و الجزائر دولة خطيرة وغير آمنة... | بوليتيك

تقرير دولي : المغرب آمن.. و الجزائر دولة خطيرة وغير آمنة...

حكومة ''المهدي المنتظر''

بالصور : عضوات ''بالبيجيدي'' على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 12:13 بالصور : عضوات بالبيجيدي على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك | بوليتيك
بالصور : عضوات ''بالبيجيدي'' على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك
أثارت صورة تظهر عضوات بحزب العدالة والتنمية مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري على هامش حفل عشاء ''بالكوب 22''، نقاشا كبيرا على الجدار الأزرق الفايسبوك.

شوف تيفي

 

أثارت صورة تظهر عضوات بحزب العدالة والتنمية مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري على هامش حفل عشاء "بالكوب 22"، نقاشا كبيرا على الجدار الأزرق الفايسبوك.

وعبر العديد من الفايسبوكيين المحسوبين على "الكتائب الإلكترونية للبيجيدي " عن ضرورة تفعيل المذكرة التنظيمية الأخيرة للحزب، على إعتبار أن بعض العضوات الموجودات بالصورة معروفات بإنتمائهن التنظيمي لحزب العدالة والتنمية، ما يعني إستغلالهن الحزب لأخذ صور مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري الذي يعتبر حزبه خط أحمر بالنسبة "للبيجيدي".

وفي ذات السياق، شن قياديون بشبيبة الحزب هجوما على إحدى الحاضرات، لكونها مستشارة باسم حزب العدالة والتنمية، منددين بالجلوس في طاولة واحدة مع إلياس العماري وتبادل أطراف الحديث ومشاركة الطعام.

ولم يستسغ أغلب النشطاء حضور "قنديلات" المصباح إلى جانب إلياس العماري، في حين فضل نشطاء آخرون التقليل من الحادثة على إعتبار أن العضوات حضرن بصفتهن الشخصية "للكوب 22" وليس الحزبية يضيف معلقون آخرون.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البيجدي العماري مراكش العضوات الكتائب العشاء شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها | بوليتيك

بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها

بالفيديو..العلام : الحكومة ستتشكل من أربعة أحزاب والأحرار يرغب في إمتلاك الثلث المعطل لإسماع صوته | بوليتيك

بالفيديو..العلام : الحكومة ستتشكل من أربعة أحزاب والأحرار يرغب في إمتلاك ''الثلث المعطل'' لإسماع صوته

تقرير دولي : المغرب آمن.. و الجزائر دولة خطيرة وغير آمنة... | بوليتيك

تقرير دولي : المغرب آمن.. و الجزائر دولة خطيرة وغير آمنة...

الديوان الملكي: مؤتمر كوب22 عرف نجاحا باهرا والملك يعبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح التظاهرة | بوليتيك

الديوان الملكي: مؤتمر ''كوب22'' عرف نجاحا باهرا والملك يعبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح التظاهرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من بلاك فريداي..تقاتل باش نشري تلفزة بـ300 درهم و ها شنو وقع | بــووز
منذ 26 دقيقة

من ''بلاك فريداي''..تقاتل باش نشري تلفزة بـ300 درهم و ها شنو وقع

فيديو رائع..كواليس عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى‎ | قنوات أخرى

فيديو رائع..كواليس عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى‎

نايضة مضاربة و بونية فبلاك فريداي بالرباط..شوفو أشنو وقع | بــووز

نايضة مضاربة و ''بونية'' فبلاك فريداي بالرباط..شوفو أشنو وقع

بالفيديو.. سكيزوفرين يفجرها.. أعباد الله أوقفوا جرائم هاد الطبيب | قنوات أخرى

بالفيديو.. سكيزوفرين يفجرها.. أعباد الله أوقفوا جرائم هاد الطبيب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور : عضوات بالبيجيدي على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك | بوليتيك
منذ 6 دقائق

بالصور : عضوات ''بالبيجيدي'' على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك

يا ربي السلامة.. سجين مغربي يقطع عضوه الذكري وها فين وها علاش..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. سجين مغربي يقطع عضوه الذكري وها فين وها علاش..تفاصيل صادمة

بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها | بوليتيك

بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها

بالصورة.. هكذا احتفل غوغل بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب | مجتمع

بالصورة.. هكذا احتفل ''غوغل'' بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.