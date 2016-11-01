يا ربي السلامة.. سجين مغربي يقطع عضوه الذكري وها فين وها علاش..تفاصيل صادمة ﻿

أقدم مواطن مغربي، معتقل في أحد السجون الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، على عمل لا يصدق، حينما قام في مشهد مروع بقطع عضوه الذكري احتجاجا منه على أوضاعه بالسجن.

"شوف تيفي"

أقدم مواطن مغربي، معتقل في أحد السجون الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، على عمل لا يصدق، حينما قام في مشهد مروع بقطع عضوه الذكري احتجاجا منه على أوضاعه بالسجن.

وحسب مصادر إعلامية فإن السجين المغربي البالغ من العمر 50 عاما ،طالب أخيرا المسؤولين داخل السجن الموجود على مستوى مدينة تيرني جنوب إيطاليا، بتحسين أوضاعه من خلال السماح له بالعمل داخل السجن، وهو الأمر الذي رفضت الإدارة الاستجابة له ليدخل في حالة هستيرية جعلته يقوم بقطع جهازه التناسلي بواسطة آلة حادة.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، سارعت إلى نقل المغربي إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية تم خلالها إعادة رتق الجزء المقطوع من جهاز التناسلي .

وأضافت ذات المصادر بأن السجين المغربي، حاول قبل مدة الانتحار من خلال تناول بطاريات شحن صغيرة ومقص لقص الأظافر، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.