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بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 11:56 بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها | بوليتيك
بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها
بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 61 لاستقلال المغرب، أوضح من خلالها عن رغبته في تمتين علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين والعمل على مواصلة بناء

"شوف تيفي"

 

بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 61 لاستقلال المغرب، أوضح من خلالها عن رغبته في تمتين علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين والعمل على مواصلة بناء اتحاد المغرب العربي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية قبل قليل.

وحسب الوكالة الجزائرية فإن بوتفليقة أعرب عن تهانيه الحارة المشفوعة بأصدق الأمنيات للملك محمد السادس وللأسرة الملكية الشريفة وللشعب المغربي الشقيق، متمنيا كذلك دوام السعادة للشعب المغربي والمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك".

وتابع رئيس الجمهورية في خطابه للملك بالتذكير بالتضحيات التي قدمها الشعب المغربي لانتزاع حريته وللعيش بكرامة، سائلا الله أن يتغمد أرواح الذين سقطوا فداء الوطن ويسكنهم فسيح جناته.

واختتم بوتفليقة تهنئته الموجهة للملك محمد السادس بتجديد حرصه الدائم على تمتين علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع بين المغرب والجزائر وتوطيدها بما يستجيب لطموحات الشعبين الشقيقين إلى التطور، والسعي لإرساء علاقات أساسها الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وكذا العمل على مواصلة بناء الاتحاد المغربي العربي بما يكفل خدمة القضايا المشتركة للبلدين.

 

 

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المغرب شوف تيفي عبد العزيز بوتفليقة التهنئة الشعب المغربي وكالة الأنباء الجزائرية

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