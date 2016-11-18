بالصورة.. هكذا احتفل ''غوغل'' بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب ﻿

اختار موقع البحث ''غوغل'' بصفحته الرئيسية، اليوم الجمعة 18 نونبر 2016، الاحتفاء بالذكرى 60 لعيد الاستقلال بالمغرب، كما اعتاد القيام به في جميع المناسبات المشابهة في العالم.







"شوف تيفي"



اختار موقع البحث "غوغل" بصفحته الرئيسية، اليوم الجمعة 18 نونبر 2016، الاحتفاء بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب، كما اعتاد القيام به في جميع المناسبات المشابهة في العالم.



وتداول نشطاء مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لاحتفال المحرك المذكور بهذه الذكرى الغالية في قلوب المغاربة، حيث عبر الجميع عن إعجابهم بهذه الالتفاتة الموجهة من أكبر وأضخم محرك بالعالم.



تجدر الإشارة إلى أن محرك غوغول، يذكر مستخدميه بشكل يومي باحتفالات الشعوب بأعيادها، أو يختار تكريم شخصية كانت لها مكانتها الخاصة عند بعض الدول كالمخترعين والفنانين والمثقفين.