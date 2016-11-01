 عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة.. سجين مغربي يقطع عضوه الذكري وها فين وها علاش..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. سجين مغربي يقطع عضوه الذكري وها فين وها علاش..تفاصيل صادمة

بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها | بوليتيك

بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها

بالصورة.. هكذا احتفل غوغل بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب | مجتمع

بالصورة.. هكذا احتفل ''غوغل'' بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب

عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر | دولي

عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر

بالفيديو..العلام : الحكومة ستتشكل من أربعة أحزاب والأحرار يرغب في إمتلاك الثلث المعطل لإسماع صوته | بوليتيك

بالفيديو..العلام : الحكومة ستتشكل من أربعة أحزاب والأحرار يرغب في إمتلاك ''الثلث المعطل'' لإسماع

طريف.. طائر صيني يشبه ترامب الرئيس الأمريكي الجديد يثير الزوار في الصين | دولي

طريف.. طائر صيني يشبه ترامب الرئيس الأمريكي الجديد يثير الزوار في الصين

عاجل و بالصورة: المضاربة و البونيا فبلاك فريداي بميكامول بالرباط و هاشنو وقع | مجتمع

عاجل و بالصورة: المضاربة و ''البونيا'' فبلاك فريداي بميكامول بالرباط و هاشنو وقع

تقرير دولي : المغرب آمن.. و الجزائر دولة خطيرة وغير آمنة... | بوليتيك

تقرير دولي : المغرب آمن.. و الجزائر دولة خطيرة وغير آمنة...

عاجل.. هذه هي الحالة العقلية لمشعوذة ليساسفة المتورطة في تدنيس القرآن داخل المساجد | حوادث و حقوق

عاجل.. هذه هي الحالة العقلية لمشعوذة ليساسفة المتورطة في تدنيس القرآن داخل المساجد

حكومة ''المهدي المنتظر''

عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 10:08 عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر | دولي
عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر
سجلت صباح اليوم الجمعة بولاية بسكرة بالجزائر على الساعة الثامنة و 42 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

"شوف تيفي"

 

سجلت صباح اليوم الجمعة بولاية بسكرة بالجزائر على الساعة الثامنة و 42 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته بأن مركز الهزة قد حدد ب8 كلم جنوب-شرق مزيرعة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مركز الهزة الجزائر مزيرعة علم الفلك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

طريف.. طائر صيني يشبه ترامب الرئيس الأمريكي الجديد يثير الزوار في الصين | دولي

طريف.. طائر صيني يشبه ترامب الرئيس الأمريكي الجديد يثير الزوار في الصين

بالصورة.. فرض غرامة على مواطن إماراتي بسبب البصق..ومغاربة يطالبون بتفعيلها بالمغرب | دولي

بالصورة.. فرض غرامة على مواطن إماراتي بسبب البصق..ومغاربة يطالبون بتفعيلها بالمغرب

مؤثر.. هذا هو سبب وفاة الساحر محمود عبد العزيز وهذا ما كان يفعله آخر أيامه | دولي

مؤثر.. هذا هو سبب وفاة الساحر محمود عبد العزيز وهذا ما كان يفعله آخر أيامه

صحيفة إسرائيلية تسخر من الآذان | دولي

صحيفة إسرائيلية تسخر من الآذان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من بلاك فريداي..تقاتل باش نشري تلفزة بـ300 درهم و ها شنو وقع | بــووز
منذ 24 دقيقة

من ''بلاك فريداي''..تقاتل باش نشري تلفزة بـ300 درهم و ها شنو وقع

فيديو رائع..كواليس عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى‎ | قنوات أخرى

فيديو رائع..كواليس عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى‎

نايضة مضاربة و بونية فبلاك فريداي بالرباط..شوفو أشنو وقع | بــووز

نايضة مضاربة و ''بونية'' فبلاك فريداي بالرباط..شوفو أشنو وقع

بالفيديو.. سكيزوفرين يفجرها.. أعباد الله أوقفوا جرائم هاد الطبيب | قنوات أخرى

بالفيديو.. سكيزوفرين يفجرها.. أعباد الله أوقفوا جرائم هاد الطبيب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور : عضوات بالبيجيدي على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك | بوليتيك
منذ 4 دقائق

بالصور : عضوات ''بالبيجيدي'' على مائدة عشاء مع إلياس العماري تشعل الفايسبوك

يا ربي السلامة.. سجين مغربي يقطع عضوه الذكري وها فين وها علاش..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. سجين مغربي يقطع عضوه الذكري وها فين وها علاش..تفاصيل صادمة

بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها | بوليتيك

بمناسبة عيد الاستقلال..بوتفليقة يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس ..هذا مضمونها

بالصورة.. هكذا احتفل غوغل بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب | مجتمع

بالصورة.. هكذا احتفل ''غوغل'' بالذكرى 61 لعيد الاستقلال بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.