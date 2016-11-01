عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر ﻿

سجلت صباح اليوم الجمعة بولاية بسكرة بالجزائر على الساعة الثامنة و 42 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

"شوف تيفي"

سجلت صباح اليوم الجمعة بولاية بسكرة بالجزائر على الساعة الثامنة و 42 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته بأن مركز الهزة قد حدد ب8 كلم جنوب-شرق مزيرعة.