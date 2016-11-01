عاجل..هزة أرضية قوية تضرب الجزائر ﻿

"شوف تيفي"
سجلت صباح اليوم الجمعة بولاية بسكرة بالجزائر على الساعة الثامنة و 42 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح المصدر ذاته بأن مركز الهزة قد حدد ب8 كلم جنوب-شرق مزيرعة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.