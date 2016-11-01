بالفيديو..العلام : الحكومة ستتشكل من أربعة أحزاب والأحرار يرغب في إمتلاك ''الثلث المعطل'' لإسماع صوته ﻿

توقع عبد الرحيم العلام الباحث في العلوم السياسية، أن الحكومة ستتشكل من أربعة أحزاب سياسية، وهي حزب العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي

شوف تيفي



توقع عبد الرحيم العلام الباحث في العلوم السياسية، أن الحكومة ستتشكل من أربعة أحزاب سياسية، وهي حزب العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيحصل على نصيب الأسد من المناصب الوزارية، أكبر من حجمه الإنتخابي.

وأضاف العلام أن عبد الإله بن كيران سيشكل الحكومة المقبلة، رفقة الأحزاب الأربعة، رغم التلاسن الموجود حاليا بين بن كيران وعزيز أخنوش، مصرحا بالقول " أخنوش يناور ويفاوض ويطلع للشجرة بهدف الحصول على مناصب وزارية إضافية وحساسة لإمتلاك ما يسمى في الساحة اللبنانية "الثلث المعطل" لإسماع صوته داخل الحكومة".

وقال العلام في تصريح خص به "شوف تيفي"، "فنظريا بن كيران يمكنه تشكيل الحكومة عبر التحالف مع حزب الإتحاد الإشتراكي الذي أبدى رغبته في المشاركة، لكن الخريطة السياسية الموجودة والقرب من دوائر القرار داخليا وخارجيا، يستوجب إشراك ما يسمى بأحزاب الكفاءات والأطر والتي كان يطلق عليها في فترات معينة بالأحزاب الإدارية.

وتابع العلام تحليله "للبلوكاج السياسي" الذي يعرفه تشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران، بأن الدستور لم يحدد حيزا زمنيا لتشكيلها، بالإضافة إلى خليط غير متجانس من الأحزاب السياسية، حيث أوضح العلام أنه كان على النخب السياسية أن تطالب "بإصلاح القانون الإنتخابي لتساير دستور 2011".

وأكد العلام أن بن كيران لن يتخلى عن حزبي الإستقلال والتقدم والإشتراكية، لضرورة تواجدهم لمحاربة ما يسميه "بالتحكم"، في حين يرغب أخنوش في دخول الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري لإحداث التوازن مع الأحزاب الأخرى التي ستشارك في التحالف.