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طريف.. طائر صيني يشبه ترامب الرئيس الأمريكي الجديد يثير الزوار في الصين

بتاريــخ : 18 نونبر 2016 / 01:15 طريف.. طائر صيني يشبه ترامب الرئيس الأمريكي الجديد يثير الزوار في الصين | دولي
طريف.. طائر صيني يشبه ترامب الرئيس الأمريكي الجديد يثير الزوار في الصين
فجر طائر ذيال ذهبي صيني يبدو أنه يشبه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضجة على الإنترنت واجتذب الزوار لمتنزه صيني.

شوف تيفي: وكالات 

فجر طائر ذيال ذهبي صيني يبدو أنه يشبه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضجة على الإنترنت واجتذب الزوار لمتنزه صيني.

وذكرت صحيفة الشعب الرسمية اليومية في موقعها على الإنترنت، أن صورة للطائر الذهبي الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام ويسمى (ليتل ريد) انتشرت على الإنترنت، بعد أن نشرها صحفي من مدينة هانغتشو الذي أشار إلى "الشبه المذهل" بين الطائر الذكر وبين ترامب. وقال المسؤول عن إطعام الطيور قاو هونغ تشيانغ إن الشبه لا يتوقف فقط على الريش، قائلا: "قمة رأس الطائر الذهبي شبيهة بتسريحة شعر ترامب وبعد مقارنة الصور مع مستخدمي الإنترنت هذه الأيام اكتشفنا أنه ليست تسريحة الشعر هي المتشابهة فقط لكن أيضا تعبير العينين متشابه للغاية."

 

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