عاجل و بالصورة: المضاربة و ''البونيا'' فبلاك فريداي بميكامول بالرباط و هاشنو وقع ﻿

تحول ''بلاك فريداي'' الذي تسهر على تنظيمه ''جوميا''،اليوم الخميس من تقديم العروض بأثمنة مناسبة إلى ساحة حرب و عراك بين مواطنين توافدوا على ميكامول بالرباط للاستفادة من هذه العروض الخاصة.

شوف تيفي:

تحول "بلاك فريداي" الذي تسهر على تنظيمه "جوميا"،اليوم الخميس من تقديم العروض بأثمنة مناسبة إلى ساحة حرب و عراك بين مواطنين توافدوا على ميكامول بالرباط للاستفادة من هذه العروض الخاصة.

و حسب ما عاينت"شوف تيفي"، تبادل مواطنون خصوصا منهم الشباب الضرب و الجرح بعصي و كراسي،بسبب تهافتهم الكبير على الأجهزة الالكترونية و المنزلية التي تقدمها "جوميا"في عروض خاصة بأثمنة جد مناسبة تصل نسبة الخصم فيها إلى 70 بالمائة.

و قد استنكر بعض المواطنون ممن التقتهم "شوف تيفي"،هذا التصرف اللامسؤول مضيفين"حرام هادشي جينا نشري و صدقنا مضروبين..أو العصا و البونيا حشومة هادشي.."

و سنعود لتفاصيل هذا الخبر بالفيديو بعد قليل..