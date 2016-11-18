تقرير دولي : المغرب آمن.. و الجزائر دولة خطيرة وغير آمنة... ﻿

صنّف موقع ''أنترناسونال س أو س'' المختص في الأخطار، المغرب من الوجهات السياحية الأقل خطورة بينما جاءت الجزائر ضمن الوجهات السياحية الخطيرة في إفريقيا والعالم.



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صنّف موقع "أنترناسونال س أو س" المختص في الأخطار، المغرب من الوجهات السياحية الأقل خطورة بينما جاءت الجزائر ضمن الوجهات السياحية الخطيرة في إفريقيا والعالم.

وعلى عكس المغرب، اعتبر الموقع، في خريطته التوضيحية، الشريط الساحلي للجزائر، من المناطق الخطرة التي لا ينصح بزيارتها، إلى جانب الشريط الحدودي لأقصى الجنوب، فيما جعل المناطق التي تقع وسط الشريطين ذات خطورة متوسطة.

وجاء تصنيف الجزائر كدولة "خطرة وغير آمنة للسياحة" إلى جانب مجموعة من الدول الإفريقية، على غرار مصر، النيجر، نيجيريا والتشاد إضافة إلى الكونغو الديمقراطية وكينيا. وصنّف موقع international sos ليبيا وجنوب السودان ومالي والصومال، من أكثر الدول خطورة من حيث الوجهة السياحية.

واعتمد الموقع في تصنيفه للدول، على نسبة الجرائم سواء الاجتماعية أو السياسية، إضافة إلى نسبة العنصرية المنتشرة فيها والصراعات الداخلية والبنيات التحتية، ومدى فعالية أجهزة الأمن فيها.