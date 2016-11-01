عاجل.. هذه هي الحالة العقلية لمشعوذة ليساسفة المتورطة في تدنيس القرآن داخل المساجد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من التحقيق مع مشعوذة ليساسفة كما أطلق عليها، بأن هذه الأخيرة في كامل قواها العقلية، وكانت تقوم بتدنيس القرآن وهي تدري فظاعة العمل الذي تقوم به.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من التحقيق مع مشعوذة ليساسفة كما أطلق عليها، بأن هذه الأخيرة في كامل قواها العقلية، وكانت تقوم بتدنيس القرآن وهي تدري فظاعة العمل الذي تقوم به.

وكان مصدر "شوف تيفي"، قد كشف لها بأن المعنية بالأمر والبالغة من العمر 40 عاما، تم إيقافها متلبسة بمسجد بوشعيب الدكالي بليساسفة وهي متلبسة بتدنيس المصاحف بواسطة الغائط والبول ودم الحيض.

وأوضح المصدر ذاته بأن التحقيقات مع الموقوفة ما تزال جارية للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة التي هزت منطقة الحي الحسني.