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فيديو مثير ..لحظة اعتقال مشعوذة ليساسفة مدنسة القرآن..وهكذا كانت ردة فعل الجيران

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 23:51 فيديو مثير ..لحظة اعتقال مشعوذة ليساسفة مدنسة القرآن..وهكذا كانت ردة فعل الجيران | مجتمع
فيديو مثير ..لحظة اعتقال مشعوذة ليساسفة مدنسة القرآن..وهكذا كانت ردة فعل الجيران
أظهر مقطع فيديو، تداولته صفحات فايسبوكية، لحظة اعتقال مشعوذة ليساسفة كما أطلق عليها، حيث تفاعل أبناء الحي بشكل إيجابي مع إيقافها من طرف المصالح الأمنية.

''شوف تيفي''

أظهر مقطع فيديو، تداولته صفحات فايسبوكية، لحظة اعتقال مشعوذة ليساسفة كما أطلق عليها، حيث تفاعل أبناء الحي بشكل إيجابي مع إيقافها من طرف المصالح الأمنية.

ووجه أبناء حي ليساسفة وبالتحديد زنقة الزيتون التي يتواجد بها مسجد بوشعيب الدكالي الشكر إلى رجال الأمن بعد اعتقالهم سيدة في عقدها الرابع متلبسة بتدنيس القرآن بواسطة الغائط والبول ودم الحيض.

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‫شوف تيفي

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وعبر النشطاء في تفاعلهم مع الفيديو عن سعادتهم الكبيرة باعتقال المشعوذة متمنين أن يدينها القضاء المغربي بأقصى العقوبات.

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