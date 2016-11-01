فيديو مثير ..لحظة اعتقال مشعوذة ليساسفة مدنسة القرآن..وهكذا كانت ردة فعل الجيران ﻿

أظهر مقطع فيديو، تداولته صفحات فايسبوكية، لحظة اعتقال مشعوذة ليساسفة كما أطلق عليها، حيث تفاعل أبناء الحي بشكل إيجابي مع إيقافها من طرف المصالح الأمنية.

''شوف تيفي''

أظهر مقطع فيديو، تداولته صفحات فايسبوكية، لحظة اعتقال مشعوذة ليساسفة كما أطلق عليها، حيث تفاعل أبناء الحي بشكل إيجابي مع إيقافها من طرف المصالح الأمنية.

ووجه أبناء حي ليساسفة وبالتحديد زنقة الزيتون التي يتواجد بها مسجد بوشعيب الدكالي الشكر إلى رجال الأمن بعد اعتقالهم سيدة في عقدها الرابع متلبسة بتدنيس القرآن بواسطة الغائط والبول ودم الحيض.