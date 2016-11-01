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انفراد.. السيدة التي تم إيقافها بمسجد بليساسفة تدنس القرآن بالغائط والبول ودم الحيض..وهكذا تم الإيقاع بها

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 23:31 انفراد.. السيدة التي تم إيقافها بمسجد بليساسفة تدنس القرآن بالغائط والبول ودم الحيض..وهكذا تم الإيقاع بها | حوادث و حقوق
انفراد.. السيدة التي تم إيقافها بمسجد بليساسفة تدنس القرآن بالغائط والبول ودم الحيض..وهكذا تم الإيقاع بها
تمكنت ''شوف تيفي'' من الحصول على معلومات مثيرة وصادمة، بخصوص السيدة التي تم اعتقالها ليلة اليوم الخميس متلبسة بتدنيس المصحف الكريم داخل مسجد بوشعيب الدكالي بحي ليساسفة بالبيضاء.


"شوف تيفي"


تمكنت "شوف تيفي" من الحصول على معلومات مثيرة وصادمة، بخصوص السيدة التي تم اعتقالها ليلة اليوم الخميس متلبسة بتدنيس المصحف الكريم داخل مسجد بوشعيب الدكالي بحي ليساسفة بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعنية بالأمر تبلغ من العمر 40 عاما، لها سوابق في تدنيس القرآن، موضحا بأن فرقة الصقور كانت قريبة من مسجد بوشعيب الدكالي ما بين صلاة المغرب والعشاء، ليتم اعتقالها وهي متلبسة بمحاولة تدنيس بعض المصاحف بعدما حاولت الإيقاع بإمام المسجد قبل أن يتبعها ويلقي عليها القبض بمساعدة الشرطة كما ذكرنا في خبر سابق .

وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوفة، تقوم بتدنيس القرآن بواسطة الغائط والبول ودم الحيض، وقد تم فتح تحقيق معها من طرف المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الحي الحسني لمعرفة الأسباب التي تجعل المعنية بالأمر تقوم بهذا العمل المشين الذي أثار غضب واستياء ساكنة حي ليساسفة.

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المغرب شوف تيفي الحي الحسني مسجد بوشعيب الدكالي الغائط

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