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صادم.. هكذا تم توقيف سيدة محجبة تدنس القرآن.. وهذا سبب قيامها بذلك

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 23:16 صادم.. هكذا تم توقيف سيدة محجبة تدنس القرآن.. وهذا سبب قيامها بذلك | مجتمع
صادم.. هكذا تم توقيف سيدة محجبة تدنس القرآن.. وهذا سبب قيامها بذلك
تمكنت فرقة الصقور التابعة لأمن الحي الحسني، من اعتقال سيدة داخل مسجد أبي شعيب الدكالي بحي ليساسفة بالدارالبيضاء، وهي متلبسة بتدنيس مصحف شريف ومحاولة تسليمه للإمام.

شوف تيفي

 

تمكنت فرقة الصقور التابعة لأمن الحي الحسني، من اعتقال سيدة داخل مسجد أبي شعيب الدكالي بحي ليساسفة بالدارالبيضاء، وهي متلبسة بتدنيس مصحف شريف ومحاولة تسليمه للإمام.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن السيدة المشتبه فيها، البالغة من العمر 40 سنة، قصدت المسجد وفي يدها كيس بلاستيكي، وطلبت من شخص أن يسلمه إلى إمام المسجد، فغادرت المكان.

وجاء في تفاصيل الحادث الصادم، أن الإمام لما فتح الكيس البلاستيكي، وجد فيه مصحفا مدنسا، وبسرعة جرى وراء السيدة يبحث عنها، لأنه كان يعلم مسبقا أن سيدة تطوف مساجد المنطقة وتدنس فيها المصاحف الشرفية، فتدخلت عناصر الأمن المتواجدة في عين المكان فألقت القبض على السيدة.

المعطيات الأولية حول هذا الحادث، تشير إلى أن السيدة متزوجة (محجبة) ولم ترزق بأبناء، ومن المرجح أن يكون الدافع وراء أفعالها المشينة هو استعمال السحر و الشعوذة لكي تتمكن من الإنجاب.

وقد ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إخضاع المشتبه فيها، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ووضعها تحت الحراسة التظرية، وذلك لتحديد الظروف والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، في وقت كشف مصادر مطلعة، أن البحث الذي أجراه مصالح الأمن في منزلها، أسفر عن حجز أدوات تستعمل في أعمال السحر والشعوذة (حجابات...)، كما أن السيدة لا تبدو عليها أية علامات لمرض عقلي يبرر ما قامت به.

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شوف تيفي السحر الشعوذة تدنيس الدارالبيضاء

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