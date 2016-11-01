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بالصورة.. فرض غرامة على مواطن إماراتي بسبب البصق..ومغاربة يطالبون بتفعيلها بالمغرب

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 23:06 بالصورة.. فرض غرامة على مواطن إماراتي بسبب البصق..ومغاربة يطالبون بتفعيلها بالمغرب | دولي
بالصورة.. فرض غرامة على مواطن إماراتي بسبب البصق..ومغاربة يطالبون بتفعيلها بالمغرب
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة الورقة الخاصة بدفع غرامة البصق بالأرض بدولة الإمارات العربية المتحدة.


"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة الورقة الخاصة بدفع غرامة البصق بالأرض بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفور تداول هذه الصورة، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث طالب المغاربة المتفاعلون بتطبيق مخالفة البصق بالمغرب، إلا أن آخرين اعتبروا تطبيق الأمر في المغرب صعب التنفيذ.

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المغرب شوف تيفي النشطاء مخالفة البصق مواقع التواصل الاجتماعي

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