هكذا تم اعتقال ''فيدور'' تسبب في عاهة مستديمة لفتاة عندما كان يسلبها أغراضها بالقوة ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من اعتقال شخص يعمل ''فيدور'' بملهى ليلي بحي جليز، بعد تورطه في سرقة هاتف نقال لفتاة تحت التهديد والتسبب لها في عاهة مستديمة.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من اعتقال شخص يعمل "فيدور" بملهى ليلي بحي جليز، بعد تورطه في سرقة هاتف نقال لفتاة تحت التهديد والتسبب لها في عاهة مستديمة.

وجاء اعتقال الشخص، بحسب مصادر مطلعة، بعدما نجحت المصالح الأمنية في تحديد مكان تواجده عبر هاتفه، فيما تبقى الأبحاث جارية من أجل توقيف شريكه الذي غادر المدينة.

يشار إلى أن تفاصيل القصة، تعود إلى حوالي خمسة أسابيع، حينما اعترض المتهمان طريق الضحية فتاة وهو على متن دراجة نارية، قبل أن يقوما بسرقة هاتفها النقال وتعنيفها مما أدى إلى إصابتها بكسر على مستوى العمود الفقري. لتضع الضحية شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية، تؤكد من خلالها تفاصيل القضية وأوصاف الجناة.