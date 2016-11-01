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الديوان الملكي: مؤتمر ''كوب22'' عرف نجاحا باهرا والملك يعبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح التظاهرة

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 22:04 الديوان الملكي: مؤتمر كوب22 عرف نجاحا باهرا والملك يعبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح التظاهرة | بوليتيك
الديوان الملكي: مؤتمر ''كوب22'' عرف نجاحا باهرا والملك يعبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح التظاهرة
أشار بلاغ للديوان الملكي أن المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش، عرف نجاحا باهرا يشرف المغرب ويعزز الثقة

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أشار بلاغ للديوان الملكي أن المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش، عرف نجاحا باهرا يشرف المغرب ويعزز الثقة والمصداقية التي يحظى بهما على الصعيد الدولي.

وجاء أيضا في نص البلاغ الذي صدر اليوم الخميس، "أن المملكة أبانت عن قدرتها على حسن تنظيم هذه التظاهرة العالمية الكبرى، التي شهدت استضافة وحضور عدة رؤساء دول وحكومات وشخصيات ، خاصة من رجال السياسة والإعلام، ومن هيآت المجتمع المدني. لقد كانت أنظار العالم موجهة نحو مراكش، واستطاع المغرب رفع هذا التحدي. إن الأمر يتعلق بحدث غير مسبوق ببلادنا، لأنه يهم مستقبل البشرية، ومن حيث عدد ونوعية المشاركين فيه، أو من حيث النتائج الموفقة التي صدرت عنه"، يقول البلاغ، الذي أوضح أن الملك محمد السادس "يعبر عن شكره وتقديره السامي للجهود الخيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة ولجنة القيادة، ومختلف السلطات المحلية والترابية، والأمن الوطني، والقوات العسكرية والمساعدة، وفعاليات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني وساكنة مدينة مراكش عموما. كما يشيد الملك بروح المسؤولية والالتزام والتعبئة القوية، والانخراط الإيجابي ، التي أبان عنها مختلف الفاعلين المعنيين، من أجل إنجاح هذه القمة العالمية".

ولفت البلاغ ذاته الانتباه إلى "أن التدابير التي تم اتخاذها والتنظيم المحكم لهذا المؤتمر الدولي الكبير، لم يؤثر على السير الطبيعي للحياة اليومية للمراكشيات والمراكشيين، بل على العكس من ذلك، فقد أبانوا على انفتاحهم ومشاركتهم كذلك بطريقتهم في هذا الحدث غير المسبوق. كما لم يؤثر أيضا على راحة السياح ضيوف المدينة الحمراء، التي حافظت على هدوئها وانسيابية الحركة بها، في ظل الأمن والاطمئنان وطيب المقام".

 

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