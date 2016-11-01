 الدرك الملكي بتازة يتمكن من تفكيك عصابة يشتبه في وقوفها وراء سرقات أموال ورؤوس ماشية ﻿
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الدرك الملكي بتازة يتمكن من تفكيك عصابة يشتبه في وقوفها وراء سرقات أموال ورؤوس ماشية | حوادث و حقوق

الدرك الملكي بتازة يتمكن من تفكيك عصابة يشتبه في وقوفها وراء سرقات أموال ورؤوس ماشية

حكومة ''المهدي المنتظر''

الدرك الملكي بتازة يتمكن من تفكيك عصابة يشتبه في وقوفها وراء سرقات أموال ورؤوس ماشية

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 22:01 الدرك الملكي بتازة يتمكن من تفكيك عصابة يشتبه في وقوفها وراء سرقات أموال ورؤوس ماشية | حوادث و حقوق
الدرك الملكي بتازة يتمكن من تفكيك عصابة يشتبه في وقوفها وراء سرقات أموال ورؤوس ماشية
تمكنت عناصر الدرك الملكي بتازة أول أمس الثلاثاء من تفكيك عصابة، من ستة أشخاص، يشتبه في وقوفها وراء اعتداءات بالسلاح الأبيض وسرقات أموال ورؤوس ماشية بمناطق تازة وأكنول وتاونات وخنيفرة.

شوف تيفي:

 

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتازة أول أمس الثلاثاء من تفكيك عصابة، من ستة أشخاص، يشتبه في وقوفها وراء اعتداءات بالسلاح الأبيض وسرقات أموال ورؤوس ماشية بمناطق تازة وأكنول وتاونات وخنيفرة.

وأوضح بلاغ للدرك الملكي أن تفكيك العصابة جاء بعد التوصل بشكاية من أجل الاعتداء المقرون بالسرقة تم على إثرها فتح بحث أفضى إلى وضع حد لنشاط العصابة.

وأضاف البلاغ أن عناصر هذه العصابة، التي كان عناصرها يتنقلون على متن ثلاث عربات، كانوا يقلون باحثين عن وسيلة نقل على الطرقات قبل أن يعمدوا إلى تجريدهم من ممتلكاتهم والتخلص منهم بعد تقييدهم.

وحسب البلاغ فقد تم توقيف أربعة أظناء وتقديمهم للعدالة فيما يجري بحث مكثف عن شريكين لهم تم تحديد هويتيهم . كما تم حجز العربات المستخدمة في ارتكاب الأفعال الإجرامية وأسلحة بيضاء واستعادة جزء من المسروقات وإعادتها لمالكيها.

 

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