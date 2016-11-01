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خطير..اليميني المتطرف الهولندي فيلدرز يفجرها في وجه المغاربة وهذا ما قاله خلال محاكمته

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 21:53 خطير..اليميني المتطرف الهولندي فيلدرز يفجرها في وجه المغاربة وهذا ما قاله خلال محاكمته | بوليتيك
خطير..اليميني المتطرف الهولندي فيلدرز يفجرها في وجه المغاربة وهذا ما قاله خلال محاكمته
يبدو أن اليميني المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز يكره المغاربة أشد الكره، ''كره العمى'' كما يقول المصريون الله يذكرهم بخير، المهم أن هذا المتطرف الهولندي شكك في ''حق المغربيين في الوجود''، وذلك خلال

شوف تيفي

يبدو أن اليميني المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز يكره المغاربة أشد الكره، "كره العمى" كما يقول المصريون الله يذكرهم بخير، المهم أن هذا المتطرف الهولندي شكك في "حق المغربيين في الوجود"، وذلك خلال محاكمته بتهمة الحض على الكراهية يوم أمس الأربعاء حسب تصريح للنيابة العامة.

وكانت النيابة العامة الهولندية حسب موقع "فرانس 24" قد اتهمت النائب اليميني المتطرف المعادي للإسلام خيرت فيلدرز بالتشكيك في "حق المغربيين في الوجود"، حيث قال ووتر بوس ممثل الادعاء العام في مرافعته أمام محكمة أمستردام-شيبول التي عقدت في ظل إجراءات أمنية مشددة إنه "في هذه القضية تم المس بمجموعة من السكان بشكل جماعي في ما يميزها أصولها المغربية". وتابع نفس المتحدث "لأن هذا الأمر يمس بالقيم الإنسانية الأكثر عمقا، إنه يمس حتى بالحق في الوجود".

جدير بالذكر أن المسمى خيرت فيلدرز يحاكم بسبب تصريحات أدلى بها في سياق حملة انتخابية محلية في مارس 2014 عندما سأل مؤيديه "هل تريدون عددا أقل أو أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟". وعندما هتف الحشد "أقل، أقل" رد فيلدرز مبتسما "سنعمل على ذلك".

 

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