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بالصور.. ممثلة معروفة تتعرض للضرب في باريس

بتاريــخ : 17 نونبر 2016 / 21:28 بالصور.. ممثلة معروفة تتعرض للضرب في باريس | ثقافة و فنون
بالصور.. ممثلة معروفة تتعرض للضرب في باريس
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، حادثة اعتداء هي الثانية من نوعها على الممثلين المشهورين الذين يقصدون المدينة، وذلك بعد الاعتداء على ممثلة هندية معروفة بإثارتها في عالم بوليود الهندي.

شوف تيفي


شهدت العاصمة الفرنسية باريس، حادثة اعتداء هي الثانية من نوعها على الممثلين المشهورين الذين يقصدون المدينة، وذلك بعد الاعتداء على ممثلة هندية معروفة بإثارتها في عالم بوليود الهندي.

فبعد تعرض نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، لسطو مسلح في أحد فنادق باريس، في الشهر الماضي، بعدما احتجزها مسلحين وتمكنا من سرقة مجوهرات تقدر بملايين اليوروهات، تعرضت الممثلة الهندية ماليكا شيرويت لاعتداء في العاصمة الفرنسية باريس، من طرف 3 ملثمين أطلقوا عليها الغاز المسيل للدموع.

وقالت الصحافة الفرنسية، إن الممثلة الهندية المعروفة تعرضت للضرب من طرف مهاجميها، قبل أن تبلغ الشرطة بذلك لتقوم بتحرياتها في الموضوع.


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شوف تيفي ممثلة باريس كيم كاردشيان اعتداء

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